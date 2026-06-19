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Indira Radić nastupala je u jednom begradskom restoranu. Kao i uvek ona je izdvojila vreme za razgovor s medijima. Na početku je otkrila kako je i sa kim proslavila svoj rođendan 14. juna.

- U krugu porodice. Našla sam svoj kutak gde volim da živim u prirodi. Porodica, prijatelji i komšije su bili pored mene. Nisam pravila veliku žurku zato što je dan pre toga moj komšija pravio žurku, kuća uz kuću. Tako sam dočekala rođendan. Bila sam u prijatnom ambijentu.

Pevači se žale na manjak nastupa, kakva je situacija na terenu?

- Ima kolega koji rade, ima onih koji ne žele da rade, imaju svoj stav, svoje uslove i preko toga neće da pređu. Generalno jeste, to najbolje mogu da kažu menadžeri, zatišje u poslu i da je, ajde da kažemo stalo, onoliko koliko sam ja informisana. Mislim da je to trenutno, jer šta će ljudi drugo da rade nego da se provedu, da se sluša muzika, da se ide na koncerte. To je nešto što čoveka diže. Možeš malo da staneš iz nekog razloga, ali prođe neko vreme mesec, dva, pola godine pa se opet to pokrene. Uvek je toga bilo.

Dosta pesama izlazi, a pevači se žale da nema posla, odakle onda novac za sve te nove pesme i spotove?

- Ne znam. Možda se ljudi zadužuju, dižu kredite, jer ti kada gradiš nešto, moraš da uložiš. Ako nisi spreman, nećeš ući u to, ako uđeš ti moraš da nađeš novac, avans, možda imaš neku ušteđevinu. Sigurno neće pasti s neba.

Gde si ti na koncertu Rikija Martina?

- Ja uživam u svom Rikiju Martinu u svom ambijentu tamo gde sam.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

Beograd je bio gostoprimljiv po pitanju svetskih zvezda, osim Rikija Martina bili su i Leni Kravic, Nikos Vertis.

- Ispratila sam.

S kim bi snimila duet?

- I sa Grkom i sa Rikijem. Našla bih ja stil. Grk je veliki emotivac, a Riki ima nešto ludački u sebi.

Šta se dešava s muškarcima? Riki se slikao bez majice u hotelu i pozdravio sve žene iz Srbije, Nikola Rokvić potencira svoje mišiće.

- Rikija nisam videla, a Nikolu jesam. To je nešto u spotu. Pa leto je, šta je tu čudno. Ljudi se u privatnom ambijentu poskidaju.

Snajka ti je Ruskinja, na kom jeziku komunicirate?

- Naučila je srpski, ona je perfketna. Njeni roditelji pričaju ruski, pa sa njima moram na ruskom. Oni malo uče srpski, ja ruski i tako se sporazumevamo. Ona mi je kao ćerka. Izuzetno je vaspitana, mnogo dobra osoba, kvalitetna koja poštuje. Svim srcem sam je dočekala i prihvatila jer mislim da je to najvažnije. Ako mi pokažemo gard prema ženi sina, ako u startu pokažemo neki animozitet, ako razmišljamo ja sam mu majka, ona će mi ga uzeti, to više nikada ne može da bude blisko. Ako u startu pokažeš da si čovek, da to dete smatraš kao svoje tako i bude. Meni se tako desilo i hvala Bogu da je tako.

Da li snajka donosi tvom sinu doručak u krevet?

- Oni jedno drugom to rade, baš su skladni.

Ko čisti mrvice iz kreveta?

- I jedno i drugo.

Rekoh da ne ostane tebi?

- A to ne. Oni su vredi.

1/4 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Youtube, Screenshot, Printscreen

Šta se desilo sa spektaklom "Južni vetar" na Tašmajdanu, zašto te neće biti tamo?

- Nisam odbila, radim. Tada sam u Austriji. Nije moglo da se to odloži, dogovorila sam pre dva meseca. Kad se dogovori, ljudi počnu da reklamiraju i to ne može da se menja.

Ljudi su se razočarali, očekivali su te tamo.

- Biće prilike.

Kako pamtiš taj deo tvoje karijere?

- To su moji počeci, nešto što sam ja najviše volela, pravac koji mi se dopadao, u to vreme je to bila invazija, revolucija. Bila sam srećna što sam bila deo toga. Ponosna sam na te trenutke, ja to i dan danas pevam.

Sve je više natpisa o raskidima, razvodima i prevarama na javnoj sceni, kako ti na to gledaš?

- To je uvek bilo, to nije ništa novo. Ljudi su se spajali, rastajali, varali jedni druge i to je način života. Biti u javnom poslu je jako teško, ako ne možeš da se izboriš sa raznoraznim izazovima, nećeš održati tu vezu. Moraš biti stabilan, siguran šta hoćeš i da se držiš toga. Ako si nestavbilan, ne može ta veza da opstane, jer se sve radi da se nešto sruši. Jako je teško održati.

Zašto se ljudi varaju?

- To nije samo na estradi, to je uopšteno. I ja se to pitam. Nađe se dvoje ljudi i to je ljubav fenomenalna, sve lepo štima, dođu deca i onda krene problem. Ne znam zašto je to tako.

1/5 Vidi galeriju Indira o kolegama Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, ATAIMAGES

Da li si čula albume Aleksandre Prijović i Jakova Jozinovića?

- Nisam. Znam da je Aleksandra najavila, videla sam spisak, menadžer mi je rekao da je izašlo, nisam uspela da čujem, ali verujem da je uradila dobre stvari. Sto posto. Ni Jakova nisam preslušala.

Jelena Karleuša je napisala da je Prijin album odličan.

- Divno. Koliko je lepo kad kolege podržavaju jedni druge. Ssmatram da treba da se podržimo.



