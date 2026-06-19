ŠOK PRED POLUFINALE "ZVEZDA GRANDA" Direktor Goran Šljivić se oglasio i otkrio da jedna stvar ostaje u tajnosti, evo o čemu se radi
Uoči polufinala muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić, oglasio se i svojim obraćanjem zaintrigirao gledaoce.
Naime, Šljivić nije želeo da otkrije tačan broj kandidata koji će se boriti za prvo mesto.
Pred večerašnje polufinalne, Goran Šljivić je u jutarnjem programu na Prvoj otkrio šta može da se očekuje do kraja sezone, ali je ostao misteriozan kada je u reč o broju takmičara koji će se boriti za pobedu.
- Sutra je iznenađenje koji broj kandidata ulazi u finale. To je rezultat sjajne generacije koja je bila u ovoj sezoni, zato nam je i bilo teško da smanjimo broj - objasnio je direktor produkcije, a potom dodao da će publika više sanzati večeras.
Dva pobednika
Ceo region bio je oduševljen nakon ekskluzivne vesti da će se u ovoj sezoni muzičkog takmičenja birati dva pobednika. Tim povodom, do detalja je objasnio kako će funcionisati sistem glasanja.
- Jedan pobednik je pobednik stručnog žirija, glasanje je tajno i glasa njih osmoro i mi kao produkcija deveti. Glasa se za najboljeg naravno, po evrovizijskom sistemu, a drugi glas je glas naroda - otkrio je Šljivić.
Direktor je, takođe, odgovorio na pitanje da li je moguće da publika i stručni žiri izaberu istog takmičara, istakavši da postoji i ta mogućnost.
Sprema se neviđeni šou
- Sve će biti nesvakidašnje i neviđeno - kaže Goran Šljivić koji je otkrio da uveliko radi na novoj sezoni, budući da se na audicijama pokazalo da dolaze kvalitetni novi kandidati za predstojeće takmičenje.
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