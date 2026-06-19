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Uoči polufinala muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić, oglasio se i svojim obraćanjem zaintrigirao gledaoce.

Naime, Šljivić nije želeo da otkrije tačan broj kandidata koji će se boriti za prvo mesto.

Pred večerašnje polufinalne, Goran Šljivić je u jutarnjem programu na Prvoj otkrio šta može da se očekuje do kraja sezone, ali je ostao misteriozan kada je u reč o broju takmičara koji će se boriti za pobedu.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

- Sutra je iznenađenje koji broj kandidata ulazi u finale. To je rezultat sjajne generacije koja je bila u ovoj sezoni, zato nam je i bilo teško da smanjimo broj - objasnio je direktor produkcije, a potom dodao da će publika više sanzati večeras.

Dva pobednika

Ceo region bio je oduševljen nakon ekskluzivne vesti da će se u ovoj sezoni muzičkog takmičenja birati dva pobednika. Tim povodom, do detalja je objasnio kako će funcionisati sistem glasanja.

- Jedan pobednik je pobednik stručnog žirija, glasanje je tajno i glasa njih osmoro i mi kao produkcija deveti. Glasa se za najboljeg naravno, po evrovizijskom sistemu, a drugi glas je glas naroda - otkrio je Šljivić.

1/4 Vidi galeriju goran šljivić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Direktor je, takođe, odgovorio na pitanje da li je moguće da publika i stručni žiri izaberu istog takmičara, istakavši da postoji i ta mogućnost.

Sprema se neviđeni šou

- Sve će biti nesvakidašnje i neviđeno - kaže Goran Šljivić koji je otkrio da uveliko radi na novoj sezoni, budući da se na audicijama pokazalo da dolaze kvalitetni novi kandidati za predstojeće takmičenje.

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