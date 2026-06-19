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Mane Ćuruvija Kasper ponovo posetio svoju verenicu, pevačicu Minu Kostić, koja se već više od dve nedelje nalazi na oporavku u ustanovi Laza Lazarević.

Novinari su snimili Kaspera ispred bolnice, on je i ovoga puta stigao sam, noseći pune kese sa potrepštinama i stvarima koje su joj potrebne tokom boravka, što je mnogima zapalo za oko kao još jedan u nizu njegovih pažljivih i brižnih gestova.

Mane je žurio da što pre stigne do svoje verenice, a lice mu je bilo zabrinuto.

On je gotovo svakodnevno prisutan uz Minu tokom njenog boravka, ne odvajajući se od nje u ovom periodu koji joj, nije nimalo lak. Njegova dosledna podrška, briga i prisustvo, pomažu pevačici da lakše prevaziđe trenutne zdravstvene i emotivne izazove.

Mina Kostić Foto: Instagram

Oni koji su ih videli u prethodnim danima ističu da Mane ne dolazi praznih ruku, već da se uvek potrudi da donese sve ono što bi Minu moglo da učini da se oseća prijatnije i sigurnije tokom oporavka. A najvažnije je da je tu, uz nju. Upravo takvi gestovi, ostavljaju utisak duboke posvećenosti i pažnje što pevačica u ovom teškom periodu ima od svog partnera.

Dok se Mina Kostić fokusira na oporavak i mir, njen partner, ostaje njena najveća podrška i oslonac u ovom periodu, što mnogi tumače kao dokaz njihove bliskosti.

Kurir/Telegraf

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