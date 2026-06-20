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Pevačica Lepa Lukić godinama osvaja publiku svojim glasom, ali njen privatni život, takođe, privlači pažnju. Tako je ona iskreno progovorila o teškim momentima sa kojima se suočila, ali je otkrila i da ju je na kockanje "navukao" bivši supružnik, Toma Lukić.

Ona se prisetila svog prvog muža, te je objasnila da je zavisnost od kocke uticala na njihov odnos.

"Ostavila sam ga zbog kocke"

Pevačica nije imala problem da stvari nazove pravim imenom, pa je tako i objasnila kako je došlo do kraha ljubavi.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

- Ja sam njega ostavila, sad pričamo kako jeste, zato što je kockao. Ostavio mi je uspomenu. Rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nisam nikad pričala - započela je Lepa, pa otkrila detalje agonije:

- Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je sudija molio da se pomirimo. Prvo miri, pa ako ne, onda razvodi. Ne dolazi u obzir, kažem, čovek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!" Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, evo ja predlažem da napišemo - ja sam taj koji će da vas razvede bez njega, ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?" On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim - govorila je Lepa za Informer.

"Proganjao me je"

Ubrzo, nakon četiri meseca, počela je da gubi nadu da će se stvari promeniti.

- Nije prošlo četiri meseca, bio je na mukama, i proigra on i ja ga uhvatim. Njega napustim, on je bio iz Trstenika, odem kod sudije i kažem: "Obećali ste mi!" I tako je i bilo. Ja sam se razvela, al' on je mene proganjao.

1/5 Vidi galeriju Lepa Lukić traži finansije na sve strane Foto: Kurir Televizija, Printscrean, Nemanja Nikolić

Posle razvoda, problemi nisu prestali, budući da bivši suprug pevačice nije želeo da je ostavi na miru:

- Uzela sam stan u Beogradu, a on mi je rekao: "Nećeš imati mira od mene, nećeš imati ljubav ni sa kim, ceo život ću te pratiti" - ispričala je Lepa u podkastu "Na krilima zmaja".

Abortirala sa 24 godine

Poznato je da se pevačica nekoliko puta udavala. a jednom prilikom govorila je o abortusu i osvrnula se na komentare svog trećeg supruga, Vlade Perovića da zbog toga nisu mogli da dobiju decu.

1/4 Vidi galeriju Lepa Lukić ima naslednicu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Kurir

- Ma koji crni bivši muž?! Kakve veze abortus ima sa njim, ja sam abortirala kada mi je bilo 24 godine i posle toga sam zakačila dve vanmaterične trudnoće! Zato više nisam mogla da zatrudnim i to je to. Prevazišla sam ja tu boljku, pomirila sam se sa sudbinom. Imam mačku koju gledam kao da mi je ćerka, tepam joj i volim je mnogo - rekla je Lepa ranije za domaće medije.

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