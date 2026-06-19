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Međutim, ubrzo nakon što je njihova veza dospela u centar pažnje medija, pojavile su se tvrdnje da iza njegovog imena stoji burna prošlost, kao i navodni finansijski dugovi prema bivšim partnerkama.

Goca Božinovska progovorila o zetu

Naime, u javnosti su se pojavile informacije da Mile duguje bivšim devojkama oko 8.000 evra, zbog čega se našao na meti brojnih komentara. Dok se polemika oko ovih optužbi ne smiruje, u njegovu odbranu stala je upravo Goca Božinovska, koja nije krila koliko lepo mišljenje ima o novom izabraniku svoje ćerke.

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

- Ma kakvi… On je dobar kao hleb, za one za koje je trebalo da se piše da su zakinuli devojke, za njih se ne piše. Ovaj dečko je dobar kao hleb, divno dete, pošten. Iz poštene je porodice. On da zakine nekog? Pa, nema šanse. Dečko nije u tom svetu - rekla je Goca.

Pevačica je istakla da veruje Miletu i da ne pridaje značaj navodima koji su se pojavili u medijima, naglašavajući da ga poznaje kao vrednog i poštenog mladića.

Na pitanje da li strahuje da bi njena ćerka mogla ponovo da bude povređena u ljubavi, Goca je otvoreno govorila o Jeleninom prethodnom emotivnom iskustvu.

- Ne plašim se, onoliko koliko je bila prevarena više ne može nikad. Trinaest godina da radiš za nekoga i da onda izađeš na ulicu, to još nisam čula. Jelena malo bude ovde sa nama, malo sa dečkom. Zajednički život sad počinje čim se dvoje upoznaju - iskreno je poručila pevačica.

Božinovska se potom dotakla i teme braka i potomstva, ne krijući da bi volela da njena ćerka uskoro zasnuje porodicu.

- Videćemo da li će biti svadbe. Naravno da bih volela, trinaest godina čekam i da se ostvari kao majka. Ja sam je i molila da poradi na tom pitanju, pa i ako nešto ne ide prirodno da joj pomognem kao majka. Posle sam otkrila da on nije hteo. Sada mi je bitno da bude srećna i da se ostvari kao majka, da ne zakasni, ovo su zadnji trzaji - zaključila je Goca za Hype.

Jelena Vučković: "Prvi put čujem za ovo"

Podsetimo, za Kurir je na ovu temu pričala i Jelena Vučković.

1/4 Vidi galeriju Nakon ljubavnog brodoloma koji je doživela ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića, Jelena Vučković sreću je pronašla kraj novog partnera. Foto: Kurir

- Prvi put čujem za ovo. To mora da su neke ljubomorne žene. On je sjajan dečko, borac. Radimo pesmu, ulaže u moju karijeru. Ne bih ja rekla da je tako kao što one kažu ili neko priča. Ne bih da ulazim u to šta je bilo pre mene. Čovek je imao prošlost, on je ugostitelj. Ima divnu porodicu, bore se. Znam da je imao neke devojke, ali one su bile ostavljene, pa razumem njihovu situaciju. Nama je predivno, trudi se oko mene, nemamo nikakve prekršaje. Ali ljubomorne žene se uvek jave. Šta će kad je on lep i zgodan, a i normalan muškarac. Verujte da on mene tera da idem u javnost. On mene podržava i poštuje i kad padnem psihički. Otac i majka ga obožavaju - kaže ponosno pevačica, koja uveliko radi na novim pesmama i nastupima, pa je u svojim obavezama.

Tokom razgovora s Jelenom, javio nam se i Mile. On nije želeo da ulazi u ovu priču, već je kroz osmeh poručio:

- Mene ne to ne zanima, neka ljudi klevetaju, ja ću da ćutim. Neka ta pokaže ugovor o zajedničkom poslovanju. Ako tako pričaju za mene, neka bude tako. Ja ne pričam o ljudima ono što nije istina - bio je izričit Mile.