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Bivši učesnik rijalitija Zadruga i Farma, Boža Džons, tvrdi da je blizak sa pevačicom Minom Kostić, koja je i dalje u bolnici "Laza Lazarević", te je sada za medije otkrio da nije bio upućen u to da ona ima bilo kakve zdravstvene ili druge probleme.

Naime, Boža je otkrio kada se čuo sa pevačicom, kao i da li je neke novosti dobio do sada o promenama Mininog stanja.

- Mina je meni dobra koleginica i drugarica. Pre dve nedelje sam pevao u jednoj kafani i gazda i ja smo pričali o tome da li je moguće da je dovedem da radimo zajedno, da pevamo tu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

-Ja sam je odmah zvao, nisam imao pojma da ona nije dobro. Kontaktirao sam je da vidim šta se dešava, pričali smo 20 minuta i ništa nije ukazivalo na ovo što će uslediti. Mislio sam da je neki portal to pustio i da je napravilo to haos - počeo je Boža, pa je ubrzo saznao od prijatelja šta se zaista dešava kada su se čuli telefonom:

- Taj njen budući kum i ja smo se čuli, odmah me je pitao da li smo se čuli. Rekao sam mu da joj je telefon nedostupan, ali sam onda video šta se dešava na vestima.

Video sam da ona ništa nije kačila nigde, nije se znao šta je, a onda su mi javili da je u "Lazi". Sve mi je bilo jasno. Biće to sve kako treba, biće bolje, za sada je važno da se izoluje.

Pružio joj podršku, a ljudi ga isprozivali

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Boža tvrdi da mu nije jasno zbog čega su ga isprozivali pojedini ljudi, nakon što je javno Mini uputio reči podrške.

- Kad god sam želeo da nekoga podržim javno, to sam uradio. Bio sam u šoku jer je Mina veliki čovek, a da ne pričamo o tome kakav je vokal.

Mnoge pevačice ne mogu da otpevaju to što ona može. Kada je sve to krenuo sa Kasperom, bila je u velikoj žiži javnosti.

Ipak, pre toga Mini je malo karijera bila nekako u zapećku, desilo se da je možda pregazilo vreme, dolaze mlađe, ali sve u svoje vreme. E moguće da je to. Svi mi naviknemo na novac, krenemo od nečega, napravimo nešto, a onda se desi da te nema u medijima i da nemaš nastupe. Blagi pad u karijeri je možda rezultirao time da Mina malo klone. Sve je ovo uzročno posledično - rekao je Boža Džons, pa je dodao:

1/8 Vidi galeriju Boža Džons plače u emisiji Foto: Printscreen

- Mnogo pevača koji su ostavili neki veliki trag, manje nastupaju. Sad se neko pojavi, napravi bum sa jednom pesmom i onda preko noći se promene stvari.

Sve to utiče na psihu, ja se ograđujem naravno. Volimo svi lepo i skupo, niko ne bi kupovao paštetu da ne mora. Neću da glumim nikakvu lažnu skromnost, volim skupo i volim da potrošim.

Kurir.rs/Blic