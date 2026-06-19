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Ljubav prema pesmama Južnog vetra pokazala se jačom nego ikada. Ulaznice za koncert 27. juna rasprodate su u rekordnom roku, a ogromno interesovanje publike, hiljade poruka i želja ljudi iz Srbije i regiona doveli su do odluke da se otvori i drugo veče spektakla.

Zbog nezapamćenog interesovanja, „Južni vetar festival“ biće održan i u petak, 26. juna na Tašmajdanu.

Tim povodom oglasile su se zvezde Južnog vetra – Dragana Mirković, Kemal Malovčić, Mile Kitić, Marta Savić, Suzana Jovanović, Anica Milenković i Srećko Šušić, koji nisu krili koliko se raduju ponovnom susretu sa publikom posle toliko godina.

Posle decenija hitova, bezbrojnih uspomena i pesama uz koje su ljudi voleli, tugovali, slavili i odrastali, predstojeća dva koncerta predstavljaju mnogo više od muzičkog događaja. Biće to susret generacija, povratak u neka lepša vremena i prilika da se još jednom, svi zajedno, zapevaju pesme koje su zauvek obeležile živote miliona ljudi.

Tašmajdan će 26. i 27. juna postati mesto na kojem će emocije biti jače od reči, a svaka pesma podsetnik na godine koje ne blede i uspomene koje vreme ne može da izbriše.

Zvezde Južnog vetra pozvale su sve koji žele da budu deo ovog jedinstvenog spektakla da svoje ulaznice za koncert 26. juna obezbede na vreme, jer se i karte za prvo veče prodaju velikom brzinom.

Jer neke pesme nikada ne zastare, a neke ljubavi, poput one prema Južnom vetru, traju zauvek.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383

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