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Pevačica Vesna Đogani godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na domaćoj javnoj sceni, a ekipa emisije "Paparaco lov" zatekla ju je u potpuno prirodnom izdanju, daleko od nastupa, kamera i glamura.

Kamere su pevačicu usnimile ispred zgrade na Novom Beogradu, gde živi, dok je šetala svog kućnog ljubimca. Vesna je bila odevena u udobnu trenerku, bez trunke šminke na licu, pokazujući da joj je udobnost na prvom mestu kada nema poslovnih obaveza.

U opuštenom raspoloženju prošetala je krajem zajedno sa kućnim ljubimcem. Bez potrebe da privlači pažnju prolaznika, pevačica je uživala u šetnji sa svojim psom, a mnogi bi je na prvi pogled teško prepoznali.

Ipak, upravo ovakvi trenuci pokazuju drugu stranu života poznatih ličnosti. Dok je publika navikla da Vesnu viđa sređenu za nastupe, u pažljivo odabranim kombinacijama i sa profesionalnom šminkom, svakodnevica izgleda potpuno drugačije.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Vesna Đogani godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na domaćoj javnoj sceni, a ekipa emisije „Paparaco lov“ zatekla ju je u potpuno prirodnom izdanju, daleko od nastupa, kamera i glamura. Foto: Paparaco Lov

Buknula vest da se razvodi od Đoleta

Podsetimo, Vesna Đogani nedavno se oglasila za medije nakon vesti da se ona i Đole Đogani razvode i otkrila da li je denseru spakovala kofere i izbacila ga iz stana.

- Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vredno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas pozdravljao ceo avion. Rekli su nam: "Lepo slavite razvod" - rekla je Vesna i dodala:

1/4 Vidi galeriju Zajedno i u dobru i u zlu Foto: Dušan Petrović

- Ja znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E, sad da li je meni mir u kući, da li je meni lepo kod kuće to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Ja sam transparentna, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje, jeste to sastavni deo života. Ne znam odakle ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama.

Pevačica je progovorila i o spekulaijama da mu je spakovala kofere i izbacila ga iz porodičnog stana.

- Ja Đoletu ne pakujem kofere. Svako se pakuje sam za sebe. Nas dvoje tako funkcionišemo. Mi imamo neke naše interne fore. Što više su ljudi stalno zajedno i sve zajedno, suprotno je. Mi najnormalnije provodimo vreme - rekla je Vesna.