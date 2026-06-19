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Anastasija Ražnatović poznata je po tome što vodi računa o svom izgledu, a uz redovne treninge posebnu pažnju posvećuje i ishrani.

Vodi računa

Cecina ćerka je na Instagram profilu podelila fotografiju svog obroka.

Foto: Printscreen

Anastasija je uživala u obroku koji se sastojao od sveže salate sa avokadom, mangom, jagodama i orasima. Na stolu su bile i mocarela kuglice u maslinovom ulju, kao i korpica sa hlebom, što dodatno potvrđuje da se radi o uravnoteženom obroku.

Evo kako je smršala 20 kilograma

Anastasija je, dok je bila tinejdžerka, jela grickalice, hamburgere, pila gazirana pića, zbog čega je imala višak kilograma, a onda je odlučila da okrene novi list.

- Proces mršavljenja je trajao dugo, dve ili tri godine. Od tada mi je ostao strah da se ne vratim na staro. Zato čim se ugojim, odmah počnem da pazim šta jedem - pričala je tada.

1/3 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane - priznala je ona i otkrila da je izbegavala i slatkiše.

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju - priznala je ona.