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Voditelj i glumac Milan Kalinić, iz braka sa Sandrom ima dvoje dece - ćerku Teu i sina Vuka, koji danas proslavlja malu maturu.

Vuk je završio osnovnu školu, a ponosni otac ga je ispratio na matursko veče.

Kalinić je na Instagramu podelio fotografiju sa naslednikom koji je za malu maturu odabrao sivu košulju na kratke rukave, pantalone u sličnoj nijansi i patike.

On je samouvereno, sa jednom rukom u džepu pozirao pored oca, a mnogi su komentarisali da se već primećuje da raste u šmekera.

Foto: Printscreen

- Mala matura, a veliki dečko. Moj badžavi - poručio je Milan Kalinić u opisu ispod fotografije, a komentari, čestitke i komplimenti su se samo nizali.

Takođe, mnogi su primetili koliko je dečak izrastao, te je sa 14 godina već prestigao oca po visini.

"Za sebe tvrdim da sam najbolji otac na svetu"

Podsetimo, Milan Kalinić je nedavno govorio o tome koliko je posvećen deci.

On je istakao da se trudi da im se i nakon razvoda maksimalno posveti, kako ne bi osetili nikakav nedostatak.

- Neskromno i sebično za sebe tvrdim da sam najbolji otac na svetu. Velika većina ljudi koji me znaju će to reći, čak i drugari koji su takođe očevi. Naravno, sa svim svojim greškama jer je to sastavni deo. Roditeljstvo je najlepši i najteži posao na svetu. Obožavam svoju decu i živim za njih i skroz su mi nejasni ljudi koji posle razvoda, a neki čak i u brakovima, zapostavljaju decu. Meni je to neshvatljivo i nenormalno. Iz te tolike ljubavi, nikada ne idem u krajnost da od njih pravim debile. Izuzetno sam strog, ali ta strogoća ide iz ogromne ljubavi. Mislim da smo i Sandra i ja napravili dobar posao. Oni su već ljudi, ne može tu više mnogo da se pokvari. Decom morate da se bavite u svakoj sekundi svog života - poručio je Milan Kalinić.