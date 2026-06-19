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Članovi Magla benda hitno su se oglasili na društvenim mrežama nakon što je frontmenu Vladanu Saviću pozlilo. Zbog toga su bili primorani da otkažu večerašnji nastup u Budvi.

Bend se tim povodom obratio publici putem zvaničnog Instagram profila, uz poruku i izvinjenje fanovima zbog otkazivanja nastupa.

1/7 Vidi galeriju Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Instagram

- Želimo da vas obavestimo da smo, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba našeg člana Vlade, prinuđeni da otkažemo sutrašnji nastup u Budvi. Žao nam je svih vas koji ste planirali da budete sa nama, kupili karte i radovali se ovom druženju, kao i organizatora i celog tima koji je vredno radio na pripremi događaja. Odluka nije bila laka, ali verujemo da je u ovom trenutku najispravnija - napisali su oni

Želi da se oproba kao glumac

Podsetimo, frontmen Magla benda otkrio je nedavno da želi da se oproba u glumi.

1/8 Vidi galeriju Vladan Savić Foto: Pritnsceen

- Pohvalili su me da sam dobar glumac. Ovo je prvi spot da imam kao glumačku ulogu i vrlo sam srećan što su me pohvalili da sam dobar, jer sam uvek želeo nekako da se oprobam kao glumac. Velika želja mi je da oprobam u tome, trenutno i narednih par godina sigurno ovaj nećemo biti u mogućnosti, jer nam se sada dešava ono za što smo se borili svih ovih godina. Kao frontmen benda maksimalno sam posveće koncertima, nastupima i novim projektima. Tako da u ovom trenutku apsolutno ništa ne, ali da imam veliku želju, to da - rekao je on za Blic.