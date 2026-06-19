VLADI IZ MAGLA BENDA POZLILO PRED NASTUP! Hitno se oglasili iz grupe i obavestili javnost: Žao nam je, odluka nije bila laka...
Članovi Magla benda hitno su se oglasili na društvenim mrežama nakon što je frontmenu Vladanu Saviću pozlilo. Zbog toga su bili primorani da otkažu večerašnji nastup u Budvi.
Bend se tim povodom obratio publici putem zvaničnog Instagram profila, uz poruku i izvinjenje fanovima zbog otkazivanja nastupa.
- Želimo da vas obavestimo da smo, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba našeg člana Vlade, prinuđeni da otkažemo sutrašnji nastup u Budvi. Žao nam je svih vas koji ste planirali da budete sa nama, kupili karte i radovali se ovom druženju, kao i organizatora i celog tima koji je vredno radio na pripremi događaja. Odluka nije bila laka, ali verujemo da je u ovom trenutku najispravnija - napisali su oni
Želi da se oproba kao glumac
Podsetimo, frontmen Magla benda otkrio je nedavno da želi da se oproba u glumi.
- Pohvalili su me da sam dobar glumac. Ovo je prvi spot da imam kao glumačku ulogu i vrlo sam srećan što su me pohvalili da sam dobar, jer sam uvek želeo nekako da se oprobam kao glumac. Velika želja mi je da oprobam u tome, trenutno i narednih par godina sigurno ovaj nećemo biti u mogućnosti, jer nam se sada dešava ono za što smo se borili svih ovih godina. Kao frontmen benda maksimalno sam posveće koncertima, nastupima i novim projektima. Tako da u ovom trenutku apsolutno ništa ne, ali da imam veliku želju, to da - rekao je on za Blic.