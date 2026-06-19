Slušaj vest

Poznata pevačica Sanja Maletić, koja je u 52. godini ostvarila svoju najveću želju i postala majka, raznežila je pratioce novom objavom na Instagramu. Ona je podelila fotografiju iz šetnje i pokazala koliko je njena ćerkica porasla.

Na fotografiji se vidi mala Vanja u kolicima, dok uživa u sunčanom danu u gradskim ulicama. Devojčica je bila odevena u letnju haljinicu sa cvetnim dezenom i nežnim roze šeširićem, koji je dodatno upotpunio njen preslatki izgled.

Foto: Printscreen

Ova emotivna objava još jednom potvrđuje koliko Sanja uživa u majčinstvu i svakom trenutku provedenom sa svojom ćerkom, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo.

"Ja sam se ceo život spremala za to"

Sanja živi jako skromno i prizemno iako je sa suprugom napravila imperiju. Nedavno je rekla da je ceo život spremna za roditeljstvo i da je isplanirala sve o ćerkinom odrastanju.

- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo - rekla je Sanja tada i otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

1/7 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Marina Lopičić

- Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Ona je živahna na majku.