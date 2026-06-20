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Daria Stanojević kratko je bila na estradnoj sceni, ali dovoljno da je se svi sećamo. Osim nekoliko hitova koje je snimila tokom karijere, pevačica je poznata i po tome da je verenika ostavila pred svadbu, a i po učešću u rijalitiju Farma i njenog izlaska iz rijalitija kada ju je sačekao dečko sa poklonom na četiri točka.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Daria Stanojević Foto: Printscrean, Printscreen, Dragan Kadić

Daria se u jednom momentu povukla, našla svoju srodnu dušu i sa njim osnovala veliku porodicu. Oni imaju troje dece, a ponosni tata i mama svoje naslednike ponosno pokazuku na društvenim mrežama.

Podsetimo, pevačica se ubrzo nakon raskida veridbe povukla sa javne scene, udala se na Paliću za svog izabranika Spasoja Vujovića i sada ima troje dece.

1/5 Vidi galeriju Daria Stanojević Foto: Printscreen/I/Instagram

Veridbu raskinula pred svadbu

Pevačicu Dariju Stanojević, sada Vujović, nakon izlaska sa "Farme", tadašnji dečko je iznenadio vereničkim prstenom i luksuznim automobilom.

Daria je tada pristala da se uda za tadašnjem dečka Sašu Đuričića, ali nekoliko meseci kasnije odlučila je da raskine veridbu i otkaže svadbu jer se ona i tadašnji verenik, kako je sama istakla, nisu slagali u mnogim stvarima.