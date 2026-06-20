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Legendarni roker, kantautor i pisac Srđan Marjanović, skoro dve godine nakon smrti Bore Đorđevića, izneo je detalje njihovog druženja.

Kako je rekao, Bora je bio specifičan, te je otkrio da je prisustvovao stvaranju velikog hita Riblje čorbe "Dva dinara, druže", ali se osvrnuo i na novog pevača rok benda.

- Ne može Bori da parira niko i ne radi se tu o pevanju, radi se o svemu. Bora je bio specifičan i moj mnogo dobar drug. Sedeo sam sa njim u Šumatovcu kada je on otrčao u WC da se isplače jer ga je devojka ostavila i posle toga je napisao pesmu "Dva dinara, druže", to je po meni jedan od najlepših tekstova rokenrola - rekao je Srđan Marjanović, a na pitanje da li novi pevač Riblje Čorbe može da se uporedi sa pokojnim Borom, on je odgovorio:

1/5 Vidi galeriju Bora Đorđević pravio probleme u mladosti Foto: Dado Đilas, Printscreen/Instagram, Printscreen

- To su sve moji drugovi i ja im želim sve najbolje, ali ne može da se upoređuje nijedan pevač sa Borom. Taj dečko je ok, sve je u redu, ali to je... Čak i Parni valjak, u redu je, to je biznis, ali ne može da se upoređuje sa Akijem Rahimovskim, čak i ne treba, neka peva svojim stilom. Vreme će pokazati da li je pala popularnost, ali sigurno neće imati taj huk i taj zanos kakav su imali sa Borom, ali nikada se ne zna. Možda će napraviti neki veliki hit.

Pomenuo i Jakova Jozinovića

Podsetimo, legendarni pevač Srđan Marjanović se u istom intervjuu osvrnuo i na takozvane "kaver" pevače, pa pomenuo i Jakova Jozinovića.

- Mene ako neko lepo zamoli i ako smatram da taj neko vredi da uradi taj kaver, ja odobrim, ali u principu nisam oduševljen. Čak mi se ne sviđa što pojedini prave karijere na kaverima, to mi je fejk. Moraš sam da napraviš nešto i imaš nešto svoje - kazao je pevač, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Jakov je simpatičan momak, ali je u Jakova menadžer uložio 100.000 evra u marketing i ni od čega je napravio fantastičan marketing i zaradio na njemu par miliona. To ti je dokaz da sve može. Jakov lepo peva, sve je super, ali sve je neverovatno. Znaš koliko ljudi ima koji pevaju tuđe pesme i pevaju bolje od njega, ali nisu imali taj gas koji je on imao i finansijsku potporu. To je ideja koja je uspela i ja to poštujem. Čuo sam i dve njegove pesme koje su odlične i trebalo bi da nastavi tako - rekao je on.