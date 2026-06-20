"ŽENA SA 30 GODINA JE POTPUNO POGUBLJENA" Aleksej Bjelogrlić izvređao Saru Jo posle raskida - procurila prepiska sa drugom devojkom! Evo šta joj je sve napisao
Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić tek što su otkrili da su zajedno, već su raskinuli, a sada je procurila prepiske glumca sa drugom devojkom. On je u porukama pisao o raskidu s pevačicom i to ne na lep način.
Naime, Aleksej je u porukama nepoznatoj devojci tvrdio da je ljubavni odnos Sare i njega završen, a za bivšu devojku nije imao lepe reči.
- Znači, jesi siguran da je sve gotovo sa Sarom - pitala je devojka.
- Rekao sam ti već da je to prošlost. Žena sa 30 i nešto potpuno pogubljena, završili smo. Nema veze sa tim - odgovorio je glumac.
- Dobro, a šta si imao u mislima - glasilo je sledeće pitanje.
- Ove nedelje dođi kod mene da se podužimo, popijemo nešto i zaboraviš na sva ta pitanja. Šta kažeš - napisao je Aleksej.
Sara bila 5 godina sa koreografom
Inače, Sara Jo prekinula je nedavno petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom. Dok su mnogi verovali da će par krunisati ljubav brakom, usledio je neočekivani raskid.
Pevačica i dalje prati svog bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama.
Aleksej bio sa manekenkom
Podsetimo, Bjelogrlić se u januaru ove godine pojavio na premijeri filma "Svadba" u Beogradu ruku pod ruku sa atraktivnom manekenkom Jelenom Zloporubović (22).
Inače, Jelena je manekenka, poput njegove majke Maje, ali i studentkinja glume na FDU, pa je jasno da oboje dele strast prema glumi. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, ćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.
kurir.rs/blic