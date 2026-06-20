"KAD BOG STVORI PRAVE LJUDE" Ceca Ražnatović podržala rumunsku pevačicu koja peva "Kosovo je Srbija"
Na nedavno održanom Banaton festu u Temišvaru viorila se srpska trobojka uz sthove "Kosovo je Srbija". Pesmu je napisao Akeksandar Avramov, a izvodi je rumunska zvezda Diana Buča koja je otvorila 'Banaton 2026" a rekordna poseta zabeležena je druge večeri festivala kada je nastupala Svetlana Ceca Ražnatović.
Na njenom spektaklu bilo je 40.000 ljudi, a na konferenciji posle koncerta uputila je reči podrške Buči i njenoj odluci da parolu "Kisovo je Srbija" opeva u numeri koja se čuje i van granica naše zemlje. U znak zahvalnosti, Dijanin menadžer Javor Radovanković poklonio je Ceci ikonu "Majke Bogorodice".
- Kad Bog spoji prave ljude, muzika postaje most između srca i naroda. Beskrajno sam zahvalna Gospodu na blagoslovu da udahnem život ovoj posebnoj pesmi „Kosovo je Srbija“. Od sveg srca hvala mom timu bez kojeg ovo ne bi bilo moguće. Genijalnom kompozitoru Aleksandru Avramovu (Avram) na ovoj prelepoj, dubokoj melodiji i poverenju. Mom menadžeru Javoru Radovankoviću na bezuslovnoj podršci, viziji i predanosti da ovaj projekat oživi na najlepši način. Ova pesma je molitva i izraz poštovanja koji spaja publiku iz Rumunije, Srbije i celog sveta kroz veru i ljubav. Hvala vam na ogromnoj podršci. Uvek gledajte ka nebu, jer odatle dolazi sva naša snaga - napisala je na Fejsbuku rumunska zvezda.