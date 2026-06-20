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Na nedavno održanom Banaton festu u Temišvaru viorila se srpska trobojka uz sthove "Kosovo je Srbija". Pesmu je napisao Akeksandar Avramov, a izvodi je rumunska zvezda Diana Buča koja je otvorila 'Banaton 2026" a rekordna poseta zabeležena je druge večeri festivala kada je nastupala Svetlana Ceca Ražnatović.

1/5 Vidi galeriju Diana Buča i Ceca Foto: Privatna arhiva

Na njenom spektaklu bilo je 40.000 ljudi, a na konferenciji posle koncerta uputila je reči podrške Buči i njenoj odluci da parolu "Kisovo je Srbija" opeva u numeri koja se čuje i van granica naše zemlje. U znak zahvalnosti, Dijanin menadžer Javor Radovanković poklonio je Ceci ikonu "Majke Bogorodice".