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Pevačica Marija Šerifović nedavno je održala koncert u Nišu, a odmah nakon radnih obaveza odlučila je da predahne i otputuje u toplije krajeve. Muzička zvezda je na svom Instagram profilu podelila kadrove sa odmora, otkrivši da uživa u čarima Dubaija.

Sudeći po njenim najnovijim objavama, Marija Šerifović je za svoju oazu mira odabrala luksuzni rizort u kojem je, kako se navodi na internetu, noćenje košta između 230 i 1.000 evra.

Pevačica je svojim pratiocima pokazala kako izgleda njeno jutro na prostranoj peščanoj plaži. Za maksimalno opuštanje, gostima su na raspolaganju uredno poređane zelene ležaljke u hladovini pod palmama i suncobranima.

Pored toga, rizort nudi i dozu dodatne privatnosti, pa se na plaži nalaze i prostrane bele kabane sa zavesama, kao i moderno dizajnirane pletene ležaljke u kojima pevačica može da se potpuno opusti.

1/5 Vidi galeriju Marija Šerifović u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram

Spektakularan pogled

Ono što posebno privlači pažnju na Marijinim snimcima jeste neverovatan pogled koji se pruža sa same obale. Dok je u prvom planu potpuno opuštena, tropska atmosfera sa sitnim peskom i palmama, u pozadini se ponosno uzdižu masivni stakleni neboderi po kojima je Dubai prepoznatljiv. Ovaj fascinantni spoj moderne arhitekture i prirode pod vedrim nebom predstavlja savršeno mesto za punjenje baterija.

Nekretnina na Baliju

Pevačica Marija Šerifović često boravi na Baliju, a nedavno je govorila o tome da li tamo kupuje nekretninu.