Slušaj vest

Zdravko Čolić, legendarni pevač, već 59 godina je na domaćoj javnoj sceni. O njegovoj privatnosti ne zna se mnogo. On je bio redovan gost jednog poznatog beogradskog restorana.

Radeći u tom restoranu kuvarica i blogerka Sandra skoro pa svakodnevno je spremala hranu za pevača. 

Ona se sada prisetila tog vremena i otkrila koja su to omiljena jela Zdravka Čolića bila dok je ona radila.

Zdravko Čolić legenda Foto: ATAIMAGES

- On je bio naš redovan gost i pre svega čovek iz naroda, vedrog i razdraganog duha, uvek predusretljiv i nasmejan. Kad god je dolazio u restoran, prvo je odlazio u kuhinju da počasti nas koji tu radimo - rekla je ona i otkriva šta Čola najviše voli da jede.

- Uvek je naručivao domaća kuvana jela koja su tog dana bila na meniju restorana. Voleo je domaće lepinje i proje koje sam ja mesila. Često je dolazio i sa porodicom i čak telefonom naručivao hranu i dolazio samo kako bi je pokupio - kazala je Sandra.

- Kako je to bio restoran nacionalne kuhinje, nije bilo modernih kolača, ali smo pravili pravu lenju pitu, krempite koje su nekada pravile naše bake, kao i pite sa orasima. Sve je to jako voleo - rekla je Sandra za Grand Online.

Ne propustiteStarsDINO MERLIN TEŽAK 100 MILIONA DOLARA! Bogatiji čak 80 miliona od Zdravka Čolića, cifra ostavlja bez daha
Dino Merlin na 31. Sarajevo film festivalu
StarsUBISTVENA KOMBINACIJA UNE ČOLIĆ! Minić, čipka i kosa do struka napravili haos na mrežama (FOTO)
Una Čolić
StarsOVAJ PEVAČ NIKADA NEĆE KROČITI U EMISIJU KOD SANJE MARINKOVIĆ! Voditeljka otkrila koji je razlog: To je izgubljena bitka...
Sanja Marinković
KulturaVeliki povratak Maje Sar: Saradnja s Čolom i Anom Stanić ali i nova pesma
Maya Sar sa snimanja spota.jpeg