Slušaj vest

Učesnice rijalitija "Elita 9" Anastasija Brčić i Sandra Todić suočile su se sa sankcijama zbog grubog kršenja pravila života na velelepnom imanju u Šimanovcima. Inače, Anastasija će iz rijalitija izaći bez dinara.

S obzirom na to da su Anastasija Brčić i Sandra Todić iskazale nepoštovanje prema projektu i pravilima života u Beloj kući, pa su tako samoinicijativno rešile da sede ispod trema, a ne da budu u emisiji "Pitanja novinara", što je obavezno, Veliki šef je doneo odluku, i po hitnom postupku je kaznio ove dve učesnice.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Anastasija izlazi bez dinara

Anastasija beleži seriju ozbiljnih prekršaja, zbog čega izlazi iz rijalitija bez zarađenog novca. Fizički napad: Kažnjena je šestomesečnim honorarom nakon što je fizički nasrnula na Boru Santanu. Prethodni prekršaji: Pre tog incidenta već je imala 5 zabeleženih žestokih kazni od strane Velikog šefa. Poslednja kazna: Sredinom juna dobija i 7. kaznu (oduzimanje nedeljnog honorara) jer je ignorisala znak za buđenje i nastavila da spava u nedozvoljeno vreme.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Sandra kažnjena tri puta