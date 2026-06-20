"KAD ĆEŠ DA URADIŠ TAJ LIFTING, SA 80?" Suzana Mančić (69) otkrila sve estetske korekcije - operaciju grudi uradila po preporuci ove folk pevačice
Suzana Mančić krajem novembra proslaviće 70. rođendan, a i dalje pleni vedrinom i lepotom na kojoj bi joj pozavidele i mnogo mlađe dame. Za razliku od mnogih ličnosti sa javne scene, zanosna voditeljka nikada nije krila da je mladolikost očuvala i uz pomoć estetske hirurgije. Nedavno je uradila fejslifting o kojem potpuno otvoreno govori.
Suzana ističe da ima dobru kožu koja sve može da podnese, ali i da se neguje celog života. Prvi susret sa kozmetičkim tretmanima imala je zahvaljujući svojoj majci Veri.
- Mama me je na kozmetički tretman odvela sa 15 ili 16 godina, na čišćenje lica. Tako sam imala svest da treba da negujem i održavam ono što sam već nasleđem dobila - ispričala je voditeljka.
Čuvena operacija grudi
Svoju prvu veću intervenciju uradila je osamdesetih godina, kada je na klinici u Minhenu operisala grudi, i to po preporuci koleginice Zorice Brunclik. Ta intervencija možda ne bi privukla toliku pažnju da joj kostimografkinja Radio-televizije Beograd nije napravila izuzetno provokativnu haljinu koja je istakla njeno novo poprsje.
- Haljina je bila zlatne boje, otvorena i veoma izazovna, sa nekim krilima na ramenima. Vodila sam program sa Oliverom Mlakarom i on je u jednom trenutku diskretno 'bacio pogled', a fotografi su 'ulovili' baš taj trenutak - prisetila se Suzana.
Radikalni potez u 68. godini
Kako su godine prolazile, Suzana je redovno posećivala doktorku na, kako sama kaže, "bockanjima" i neinvazivnim tretmanima. Međutim, u 68. godini shvatila je da joj je potrebno nešto konkretnije, te se odlučila na lifting donjeg dela lica i vrata.
- Rekla sam sebi: 'Pa dobro, Mančićka, kad ćeš da uradiš taj lifting? Sa 80? Tad će biti kasno - iskrena je voditeljka.
- Već sa 68 godina ja vidim da više ništa ne pomaže i da mi je potrebno nešto radikalno. I onda su se pojavili ti Rusi. Napravili smo jako lep dogovor i stvarno su odradili posao fantastično. Ja sam podigla vrat i donji deo lica. Prezadovoljna sam - dodala je ona.
Iako je reč o složenoj operaciji zbog koje je u bolnici provela dva dana, a potom odlazila na kontrole, naglašava da joj je najvažnije bilo da ostane svoja.
"Mislim da sam uradila pravu stvar, sa pravom ekipom i da sam zadržala svoj lik, što je jako važno. Ja ne želim da ličim ni na Anđelinu Džoli, ni na Madonu, ni na koga. A usta su mi ostala normalna. To mi je milo što nisam poklekla", ponosno je istakla.
Poverenje ruskim stručnjacima
Odluka da estetski zahvat poveri upravo ruskim hirurzima nije bila slučajna, već se iza nje krije izuzetno emotivna životna priča o borbi za život njenog deteta.
- Iz nekog razloga imam poverenja u rusku medicinu, u njihovu doktrinu, u ruske lekare. Daleko od toga da nemam poverenja u naše, ali kad su se ovi Rusi pojavili rekla sam sebi: 'Hajde, hajde'. Ja sam u Rusiji dobila svoje drugo dete, moju Nataliju, koja je rođena mnogo pre vremena, koju su ruski lekari izvukli, jer je bila u životnoj opasnosti. Nekako verujem Rusima - otkrila je Suzana.
Svojom iskrenošću, smatra, može pomoći drugim ženama, zbog čega nikada nije imala potrebu da taji svoje posete hirurzima.
- A zašto da krijem? Ako su već sve oči uprte u mene, ima žena koje bi uradile isto to što sam ja radila, pa daj barem da im pokažem put - zaključuje voditeljka.
kurir.rs/lapeisrećna