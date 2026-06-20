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Suzana Mančić krajem novembra proslaviće 70. rođendan, a i dalje pleni vedrinom i lepotom na kojoj bi joj pozavidele i mnogo mlađe dame. Za razliku od mnogih ličnosti sa javne scene, zanosna voditeljka nikada nije krila da je mladolikost očuvala i uz pomoć estetske hirurgije. Nedavno je uradila fejslifting o kojem potpuno otvoreno govori.

Suzana ističe da ima dobru kožu koja sve može da podnese, ali i da se neguje celog života. Prvi susret sa kozmetičkim tretmanima imala je zahvaljujući svojoj majci Veri.

- Mama me je na kozmetički tretman odvela sa 15 ili 16 godina, na čišćenje lica. Tako sam imala svest da treba da negujem i održavam ono što sam već nasleđem dobila - ispričala je voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Čuvena operacija grudi

Svoju prvu veću intervenciju uradila je osamdesetih godina, kada je na klinici u Minhenu operisala grudi, i to po preporuci koleginice Zorice Brunclik. Ta intervencija možda ne bi privukla toliku pažnju da joj kostimografkinja Radio-televizije Beograd nije napravila izuzetno provokativnu haljinu koja je istakla njeno novo poprsje.

- Haljina je bila zlatne boje, otvorena i veoma izazovna, sa nekim krilima na ramenima. Vodila sam program sa Oliverom Mlakarom i on je u jednom trenutku diskretno 'bacio pogled', a fotografi su 'ulovili' baš taj trenutak - prisetila se Suzana.

Radikalni potez u 68. godini

Kako su godine prolazile, Suzana je redovno posećivala doktorku na, kako sama kaže, "bockanjima" i neinvazivnim tretmanima. Međutim, u 68. godini shvatila je da joj je potrebno nešto konkretnije, te se odlučila na lifting donjeg dela lica i vrata.

- Rekla sam sebi: 'Pa dobro, Mančićka, kad ćeš da uradiš taj lifting? Sa 80? Tad će biti kasno - iskrena je voditeljka.

- Već sa 68 godina ja vidim da više ništa ne pomaže i da mi je potrebno nešto radikalno. I onda su se pojavili ti Rusi. Napravili smo jako lep dogovor i stvarno su odradili posao fantastično. Ja sam podigla vrat i donji deo lica. Prezadovoljna sam - dodala je ona.

Iako je reč o složenoj operaciji zbog koje je u bolnici provela dva dana, a potom odlazila na kontrole, naglašava da joj je najvažnije bilo da ostane svoja.

"Mislim da sam uradila pravu stvar, sa pravom ekipom i da sam zadržala svoj lik, što je jako važno. Ja ne želim da ličim ni na Anđelinu Džoli, ni na Madonu, ni na koga. A usta su mi ostala normalna. To mi je milo što nisam poklekla", ponosno je istakla.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić u kupaćem kostimu Foto: Preent Screen, Printscreen

Poverenje ruskim stručnjacima

Odluka da estetski zahvat poveri upravo ruskim hirurzima nije bila slučajna, već se iza nje krije izuzetno emotivna životna priča o borbi za život njenog deteta.

- Iz nekog razloga imam poverenja u rusku medicinu, u njihovu doktrinu, u ruske lekare. Daleko od toga da nemam poverenja u naše, ali kad su se ovi Rusi pojavili rekla sam sebi: 'Hajde, hajde'. Ja sam u Rusiji dobila svoje drugo dete, moju Nataliju, koja je rođena mnogo pre vremena, koju su ruski lekari izvukli, jer je bila u životnoj opasnosti. Nekako verujem Rusima - otkrila je Suzana.

Svojom iskrenošću, smatra, može pomoći drugim ženama, zbog čega nikada nije imala potrebu da taji svoje posete hirurzima.

- A zašto da krijem? Ako su već sve oči uprte u mene, ima žena koje bi uradile isto to što sam ja radila, pa daj barem da im pokažem put - zaključuje voditeljka.