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Pevačica Tea Tairović, nakon dužeg vremena, nastupila je u svom rodnom Novom Sadu, gde je napravila opšti haos do ranih jutarnjih sati.

Poznati splav bio je tesan da primi sve ljubitelje njenog lika i dela, pogotovo jer je prvi put Novosađanima izvela pesme sa najnovijeg albuma "Dominantna", koji je već prvog dana bio na visokoj poziciju na svim trending listama.

Noć je obeležio poseban Tein human gest koji je ispraćen ovacijama. Naime, ona je podržala mladu devojku Anđelu, sa kojom je zapevala i predstavila je publici, a snimak te scene postao je viralan na društvenim mrežama.

04:00 Tea Tairović u rodnom Novom Sadu podigla publiku na noge Izvor: Kurir

S druge strane, pevačica je imala problem jer je bina mala za njene performanse, pa se snašla i pokazala da je surovi profesionalac kada je jedan deo pored scene iskoristila za svoje koreografije.