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Finalisti muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", sa nestrpljenjem iščekuju veliku završnicu, a važan korak pred finalno veče bilo je zvanično izvlačenje rednih brojeva pod kojima će se predstaviti. U prisustvu direktora produkcije Gorana Šljivića, svih 22 kandidata izvlačilo je brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.

Iako je žreb "Zvezda Granda" protekao u fantastičnoj atmosferi, izdvojilo se nekoliko posebno zanimljivih i komičnih situacija.

Najviše smeha izazvao je Cecin kandidat, Ivan Tolić, koji je iz posude izvukao redni broj jedan. Čim je ugledao svoju ceduljicu, izazvao je opšti smeh prisutnih, uključujući i direktora Šljivića, a Ivan je kroz osmeh prokomentarisao:

„Ništa, sad mogu da idem kući.“

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Bilo nezadovoljnih

Bilo je i onih koji nisu bili najsrećniji ishodom žreba. Finalista Lisdian Abreu de la Rosa nije krio nezadovoljstvo kada je izvukao broj 13, koji se često smatra nesrećnim. Ipak, direktor Šljivić ga je brzo utešio, poručivši mu da je to upravo broj koji tera maler i donosi sreću svima onima koji veruju u sebe.

Kompletan redosled nastupa u velikom finalu:

Ivan Tolić (mentor Ceca) Valentina Jović (mentor Ana Bekuta) Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić) Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara) Adi Begić (mentor Ceca) Minja Stanković (mentor Mili) Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić) Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić) Nenad Horvat (mentor Đorđe David) Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić) Bojan Ilievski (mentor Đorđe David) Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David) Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili) Mirsad Durmiši (mentor Keba) Bubi Ademov (mentor Ceca) Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić) Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara) Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta) Saša Stojaković (mentor Ceca) Tamara Danilović (mentor Ceca) Almir Mustafić (mentor Keba) Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)