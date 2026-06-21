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Jelena Vučković našla se poslednjih dana u centru pažnje nakon što se su redakciji Kurira javili ljudi sa tvrdnjama bivših partnerki njenog izabranika da ih je navodno prevario i ostavio u finansijskim problemima. Umesto da se povuče iz javnosti, pevačica je odlučila da pošalje jasnu poruku svima koji sumnjaju u njenog partnera i njihovu vezu.

Foto: Instagram

Ljubav cveta

Ona je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju jasnos tavljajući do znanja da pre svega među njima nema mesta za krizu i da njihova ljubav uprkos pričama sa strane i iz prošlosti njenog novog izabranika ide uzlaznom putanjom.

Podsetimo, bliski prijatelji bivše devojke Jeleninog partnera Mileta, ugostitelja sa Doćola iznele su optužbe da im je ostao dužan novac, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Jednoj duguje 6.000 evra, a drugoj je uveo u probleme sa izvršteljima. Medutim, pevačica je odmah stala u njegovu odbranu i poručila da ne veruje u te navode, ističuci da je reč o „ljubomornim ženama" i da je njen partner prema njoj pažljiv, podrška i oslonac.

Ne dozvoljava spekulacijama da joj pokvare sreću

1/5 Vidi galeriju Pevačica u žiži interesovanja Foto: Kurir

Srećna i voljena

Najnovijom objavom Jelena je, po svemu sudeci, želela da pokaže da je potpuno sigurna u svoj izbor i da bezuslovno veruje u dečka. Njihova zajednička fotografija mnogima je delovala kao odgovor na sve spekulacije, a ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića je još jednom stavila do znanja da uživa u vezi i da ne planira da dozvoli da glasine utiču na njenu srecu.

Nakon turbulentnog perioda i razvoda posle dugogodišnjeg braka, Jelena ocigledno veruje da je ponovo pronašla emotivni mir, a najnovijim potezom pokazala je da cvrsto stoji uz svog partnera bez obzira na komentare koji ih prate.