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Letnja sezona odmora počinje uskoro, a to znači da nas širom regiona očekuju i brojni nastupi i koncerti muzičkih zvezda, kako po klubovima, tako i na otvorenom prostoru. Ako je suditi po najavama i po rečima naših izvora, ove godine pevači će opet napuniti džepove, iako svi kukaju da je kriza i sve manje posla.

Realne procene

Jedan estradni menadžer, koji je tražio da ostane anoniman, rekao nam je da su najbolji termini, oni udarni u špicu sezone, odavno podeljeni i dogovoreni s pevačima i klubovima.

1/10 Vidi galeriju Estrada vredna i ove sezone Foto: Kurir, Tsunami, Privatna arhiva



- Ko dosad nije završio pregovore i dogovore, teško da sad može da se nada nekom uspehu. O terminima se pričalo pre pola godine i proletos. Vidim da će opet ista ekipa, kao i prethodnih godina, da dominira ovog leta. Tu je Saša Matić, koji će imati dosta nastupa i koncerata svuda u regionu, zatim Tea Tairović, Sloba Radanović, Barbara Bobak, Aco Pejović, Darko Lazić. Naravno, tu je i veliki povratak na scenu Aleksandre Prijović, biće tražena gde god bude pevala. Po nekim procenama, Prija, Tea i Saša će najviše zaraditi, verovatno po oko 700.000 evra. U obzir treba uzeti da su njihovi nastupi najskuplji i da pojedinačno uzimaju velike iznose za tezge. Odmah iza njih su Barbara Bobak i Sloba Radanović, siguran sam da će oni zaraditi najmanje po 400.000 evra, jer imaju dosta zakazanih nastupa, isto kao Sanja Vučić i Milica Pavlović, koje su vrlo tražene - kaže sagovornik Kurira i dodaje:

- Odlično će proći i Dara Bubamara, zatim Rada Manojlović, Breskvica, Teodora Džehverović. One su u toj kategoriji pevača koji prihvataju više tezgi, pa ako su klubovi manji, onda bude i korekcije cene. Tako da će njih tri imati mnogo nastupa i procena je da će svaka zaraditi oko 300.000 evra. Video sam i da će Katarina Grujić ovog leta imati dosta nastupa i da se još zakazuju tezge za nju jer je nedavno izbacila pesme, pa je publika sad traži na terenu. Po ovome što vidim, realno je da će Kaća zaraditi 200.000-300.000 evra. Slično će proći i Goga Sekulić. Njeni menadžeri najavljuju 30 nastupa tokom leta, i to samo na primorju, tako da će i ona imati sličnu sumu novca u rukama kao Grujićeva.

Orne za rad

1/6 Vidi galeriju Pevačice se spremaju za letnji posao Foto: Kurir/S.Z., Antonio Ahel/ATAImages, Promo



Kao i prošle godine, treperi nemaju šta da očekuju jer je hajp za njima prošao, tvrdi naš sagovornik.

Odsvirali svoje

- Opala je potražnja za njima jer su klinci koji su ih slušali pre šest, sedam i više godina, dakle u piku popularnosti trep muzike, sada porasli i slušaju neku drugu vrste muzike. Polako prolazi njihove vreme, tako da će za trepere poput Vojaža, Nućija, Džale, Bube i sličnih biti sve manje posla po klubovima. Jedino se tu izdvaja Senidah, koja je napravila veliko ime na regionalnoj sceni jer se na vreme preorijentisala na solističke koncerte i tako stekla veliku popularnost i kod starije publike. Mislim da će opstati i Relja i Nikolija, jer su medijski podržani, ima ih svuda, a to je jako važno. Nije dovoljno da pevač bude prisutan samo na društvenim mrežama, gde je mlada publika, već mora svuda da ga ima i da se promoviše. Vidim da je sad to shvatio i Nući, pokušava nešto da uradi u vezi s tim, pa mi je drago. Očigledno ga je neko lepo posavetovao - zaključio je naš izvor.