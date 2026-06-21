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Soraja Vučelić već duže vreme živi u Zagrebu. Jednom prilikom na Instagramu je pokazala unutrašnjost stana u kom živi sa svojim misterioznim partnerom i ocem svog deteta, a na fotografijama su se videli brojne umetničke slike i luksuzni nameštaj, ali nije poznato u kom delu Zagreba se ta nekretnina nalazila.

Naša ekipa koja je svojevremeno boravila u Hrvatskoj uspela je da sazna Sorajinu adresu i odlučili smo da posetimo njen kraj i iz prve ruke vidimo gde Vučelićeva živi s porodicom.

Maksimalna privatnost

U pitanju je staklena zgrada, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg.

Osim po svojoj spoljašnosti, ova staklena zgrada specifična je po mnogo čemu. Kad se gleda spolja s trga, ona ima izgled šoping mola, što jednim delom zaista i jeste, ali je u isto vreme luksuzni stambeni kompleks s privatnim parkom koji se ne može videti ni sa jedne strane, osim iz vazduha, te je stanarima obezbeđena maksimalna privatnost.

1/3 Vidi galeriju SORAJA POKAZALA DEČKA, A EVO U KAKVOM LUKSU ŽIVE: Ovde živi sa sinom, Kan ima i svoj ĐAKUZI, a jedan detalj niko nije očekivao Foto: Pritnscreen

Kako saznajemo, do dela gde su stanovi dolazi se direktno liftom iz garaže i tom delu kompleksa nema pristup niko osim stanara i njihovih gostiju. Sve je pod obezbeđenjem 24 sata. Na ulazu se nalazi i recepcija. Pored Soraje, na ovoj adresi živi i nekoliko hrvatskih fudbalera, a jedno vreme je tu boravila i pevačica Vlatka Pokos.

Inače, stanovi u ovoj pametnoj zgradi su ubedljivo najskuplji u celoj Hrvatskoj. Kao što se može videti na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine, stan u ovoj zgradi gotovo identičan onome u kom živi Vučelićeva trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, to jest 18.000 evra po kvadratu. U pitanju je četvorosobni stan na dva sprata izgrađen 2012. godine, od 320 kvadrata, sa tri spavaće sobe i kupatila, kao i terasom od 160 kvadrata s fantastičnim pogledom na grad i svim pogodnostima koje se trenutno mogu naći na tržištu nekretnina, poput velnes soba, sauna, fitnes sobe, ogromnog garderobera, zimskog vrta, garaže sa tri parking mesta i dr. Sorajin stan ima 440 kvadrata.

Komšije o starletu

Jedna od Sorajinih dobrostojećih komšinica koja je bila raspoložena za razgovor s nama potvrdila nam je da Soraja zaista živi u ovom kompleksu s partnerom i sinom, ali da je često na putu, te da joj ovo verovatno nije jedina adresa stanovanja.

1/5 Vidi galeriju Soraja Vučelić radila na sebi Foto: Instagram, Printscreen YouTube, Pritnscreen