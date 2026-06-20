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Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, našao se u centru neprijatnog incidenta koji se dogodio u petak uveče, na proslavi mature jedne generacije srednjoškolaca. Ono što je trebalo da bude veče za pamćenje, ispunjeno muzikom, osmesima i slavljem povodom završetka četvorogodišnjeg školovanja, pretvorilo se u pravu dramu koja se ubrzo proširila društvenim mrežama. Događaj je organizovan u jednom restoranu, gde su se okupili maturanti, njihovi roditelji, uža i šira familija i prijatelji. Kako tvrde prisutni, ništa nije nagoveštavalo da bi moglo doći do bilo kakvog incidenta sve dok se na mestu proslave nije pojavio popularni jutjuber i influenser.

Burne reakcije

Prema snimcima koji kruže internetom, Baka Prase je na matursko veče stigao sa jednom maturantkinjom, koja ga je angažovala kao pratnju za svoju proslavu. Međutim, njegov dolazak nije naišao na odobravanje dela prisutnih roditelja, koji su burno reagovali čim su ga ugledali.

Napad na javnom mestu

1/4 Vidi galeriju Bogdan Ilić nepoželjan među roditeljima Foto: Printscreen



Na video-zapisima može se videti kako se vrlo brzo razvija verbalni sukob između Ilića i grupe roditelja koji su otvoreno negodovali zbog njegovog prisustva.

- Ja sam došao da dovedem maturantkinju. Kako vi tretirate maturantkinje? Šta sam ja radio vašoj deci? - upitao je Bogdan okupljene, pokušavajući da objasni razlog svog dolaska.

Njegove reči nisu smirile situaciju. Naprotiv, pojedini roditelji nastavili su da izražavaju nezadovoljstvo, a atmosfera je postajala sve napetija.

- Ti ponižavaš našu decu. Ugasi taj motor, sedi tu i smiri se! - dobacila je jedna od prisutnih majki.

U raspravu se zatim uključila i jedna maturantkinja, koja je stala na stranu roditelja.

- Slažem se sa gospođom - rekla je devojka.

Na to joj je Ilić kratko odgovorio:

- Pa nisam ja tebi došao na maturu.

Snimci pokazuju da se rasprava nastavila, dok su roditelji glasno negodovali zbog njegovog prisustva.

- Ovo je institucija, ne ti. Sram vas bilo! - čuje se na jednom od snimaka.

Dok je trajala rasprava, Bakini prijatelji i saradnici sve vreme su beležili događaj mobilnim telefonima. Na objavljenim snimcima mogu se videti pojedini roditelji koji pokazuju srednji prst, upućuju uvredljive komentare, dok se u jednom trenutku vidi i pljuvanje prema grupi koja je bila u pratnji jutjubera. Situacija je dodatno eskalirala kada je došlo i do fizičkog kontakta. Na snimku se jasno vidi kako jedna žena prilazi i rukama odguruje Ilića, nakon čega on pokušava da ostane smiren i nastavi razgovor.

- Vi ste na nekim halucinogenim supstancama - rekao je Bogdan u jednom trenutku.

- Molim? - odgovorila je žena vidno iznenađena njegovom izjavom.

Nedugo zatim druga gospođa prilazi i odguruje ga rukama, što je izazvalo dodatnu pometnju među prisutnima. Iako je pokušavao da prikrije nelagodu osmehom, na njegovom licu moglo se primetiti da mu čitava situacija nije prijatna.

- Lele, kako dopuštate ovo? - prokomentarisao je Ilić dok su kamere beležile haotične scene.

Pravni koraci

Video-snimci incidenta ubrzo su postali viralni na društvenim mrežama, gde su izazvali brojne reakcije javnosti. Dok jedni smatraju da roditelji nisu smeli da pribegnu uvredama i fizičkom kontaktu bez obzira na svoje mišljenje o influenseru, drugi ocenjuju da je njegovo pojavljivanje na školskoj proslavi bilo neprimereno i da je razumljivo što je izazvalo negodovanje dela prisutnih. Zasad nije poznato da li će bilo koja strana preduzeti pravne korake povodom incidenta, niti da li je policija bila obaveštena o događaju. Ono što je sigurno jeste da je jedna maturska proslava, umesto po svečanim haljinama, odelima i slavlju, ostala upamćena po sukobu koji je u rekordnom roku postao jedna od glavnih tema javnosti.