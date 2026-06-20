"BLOKIRALI SU MI AUTO, PIŠTALI I ZVIŽDALI" Baka Prase progovorio o incidentu u Novom Sadu: Polusvet koji ne ume da komunicira
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jednu devojku iz Karlovačke gimnazije dovezao na maturu. Sada je progovorio o incidentu koji se desio u Novom Sadu.
Baka Prase je u svom obraćanju otkrio da su mu blokirali auto, pištali i zviždali na ulici.
- Kad treba da ih snimim da pred kamerama nešto kažu, svi ćute. Dečko je došao da me proziva, pita me gde je auto jer su me blokirali, pa sam morao da parkiram van mesta mature. Ja bih se sa njima inatio do 12 uveče da nisam snimao, čekao bih i ne bih otišao. Rekli su da se pomerimo, kako bi ušli roditelji, a oni su bili ti koji blokiraju put. Može li meni neko to da objasni? - rekao je Bogdan Ilić u svom obraćanju na kanalu i nastavio:
- Žena se ponaša kao saobraćajac i govori mi šta treba da radim u saobraćaju. Ovo je polusvet koji ne ume da komunicira. Evo vam ljudi koji su intelektualci, a mene prozivaju. Ovako izgledaju ljudi koji govore da ja ne umem da pričam, evo vam dokaz. Ona meni govori da odstupim odmah, koji je ona autoritet i koje pravo ona ima u slobodnoj zemlji na javnoj površini da kaže da ja odstupim? Akademski građani se ovako ne ponašaju i meni ovo nije normalno. Ovo je sramota, došao sam da dovedem maturantkinju, pozitivan i nasmejan, a oni meni pište i zvižde. Kakve veze ja imam sa vašom decom, objasnite mi ovaj razum? - ispričao je jutjuber.