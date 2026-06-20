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Baka Prase je u svom obraćanju otkrio da su mu blokirali auto, pištali i zviždali na ulici.

- Kad treba da ih snimim da pred kamerama nešto kažu, svi ćute. Dečko je došao da me proziva, pita me gde je auto jer su me blokirali, pa sam morao da parkiram van mesta mature. Ja bih se sa njima inatio do 12 uveče da nisam snimao, čekao bih i ne bih otišao. Rekli su da se pomerimo, kako bi ušli roditelji, a oni su bili ti koji blokiraju put. Može li meni neko to da objasni? - rekao je Bogdan Ilić u svom obraćanju na kanalu i nastavio:

1/5 Vidi galeriju Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube