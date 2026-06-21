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Iako je godinama bila jedna od najpoznatijih dama domaće javne scene, Elena Karić danas vodi znatno mirniji život, daleko od medijske buke i reflektora. Stanovnici Dorćola imaju priliku da je gotovo svakodnevno sreću u kraju, gde, kako kažu, redovno šeta svog psa i uživa u jednostavnim životnim ritualima.

Prema rečima komšija, Elena kad je u Srbiji gotovo svakog jutra u isto vreme izlazi u dugu šetnju sa svojim ljubimcem. Bez pratnje, bez pompe i bez želje da privlači pažnju, kreće u obilazak omiljenih dorćolskih ulica i parkova, gde provodi vreme sa svojim četvoronožnim prijateljem.

Oni koji je sreću kažu da je uvek ljubazna, kulturna i nasmejana. Iako je mnogi prepoznaju, Elena se, kako navode, ponaša potpuno prirodno i nenametljivo.

-Nikada ne pravi gužvu oko sebe. Pozdravi se sa ljudima, često zastane da popriča sa vlasnicima pasa i deluje veoma prijatno. Da ne znate ko je, teško biste pomislili da je reč o osobi koja je decenijama bila prisutna u javnosti- kaže jedan od stanovnika ovog dela grada.

Drži do sebe

1/5 Vidi galeriju Javna ličnost koja privlači pažnju Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Dorćol je poslednjih godina postao omiljena lokacija brojnih javnih ličnosti koje cene njegov specifičan duh, mirne ulice i opuštenu atmosferu. Upravo u takvom okruženju Elena, po svemu sudeći, pronalazi mir koji joj prija.

Na jutarnjim šetnjama najčešće je moguće videti u sportskom ili ležernom izdanju, bez previše detalja koji bi privukli pažnju prolaznika. Oni koji je sreću ističu da se trudi da bude neupadljiva i da joj očigledno odgovara svakodnevica daleko od glamura i javnih događaja.

Ipak, njena pojava retko prolazi potpuno nezapaženo. Mnogi prolaznici je prepoznaju, ali poštuju njenu želju za privatnošću. Upravo zato susreti uglavnom ostaju na osmehu, kratkom pozdravu ili ponekoj razmenjenoj reči.

Dok se većina poznatih ličnosti trudi da svaki trenutak zabeleži na društvenim mrežama, Elena očigledno bira drugačiji pristup. Umesto javnog eksponiranja, prednost daje jednostavnim zadovoljstvima šetnji sa ljubimcem, razgovoru sa komšijama i uživanju u miru jednog od najlepših beogradskih krajeva. Čini se da joj upravo takav način života najviše prija, a Dorćolci potvrđuju da je svakodnevno mogu videti kao sasvim običnu komšinicu koja svoj dan započinje dugom šetnjom sa psima i osmehom za svakoga ko joj se obrati.