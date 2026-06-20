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Kristina Spalević je istakla da se sa govorom mržnje suočava već šest godina, ali da je, kako tvrdi, nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem situacija postala još ozbiljnija.

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

Govoreći o komentarima koje svakodnevno dobija, navela je da ju je iznenadilo ko najčešće ostavlja uvredljive poruke.

- Kada pogledam profile ljudi koji me vređaju, u velikom broju slučajeva to su žene starije od 50 godina. To su bake sa unucima na profilnim fotografijama. Zapitala sam se zašto je to tako i mislim da mnoge nisu imale hrabrosti da žive život kakav su želele, pa danas osuđuju druge žene koje su donele drugačije odluke - kazala je.

Foto: Kurir Televizija

Posebno je govorila o periodu nakon razvoda, navodeći da su, prema njenim rečima, uvrede postale još brutalnije.

- Prvi put sam izašla bez njega na koncert, snimak je imao nekoliko miliona pregleda, a njegov komentar bio je među najistaknutijima. Izvređao me je čovek sa kojim imam dvoje dece. Posle toga su krenule nove uvrede i ponižavanja - ispričala je.

"Pretio je da će objaviti naše intimne snimke"

Voditeljka Kruna Una Mitrović upitala ju je kako je moguće da neko ko je godinama bio uz nju danas prednjači u javnim napadima, kao i da li očekuje da će se situacija dodatno pogoršati nakon njenog javnog istupa.

Kristina je odgovorila da veruje da će uslediti novi napadi, ali da više ne namerava da ćuti.

- Prijavila sam ga već treći put zbog uznemiravanja. Dobio je zabranu prilaska na 48 sati, a videćemo da li će biti produžena. Kada je pozvan u policiju, objavio je video u kojem je pretio da će objaviti naše intimne snimke. To su ozbiljne stvari i zbog toga sam pokrenula nove prijave i tužbe. Nemam nameru da se spuštam na taj nivo, već da sve rešavam institucionalno - rekla je.

00:33 "KRISTIJAN MI JE PRETIO DA ĆE OBJAVITI NAŠE PORNO SNIMKE!" Šok ispovest Kristine Spalević u "Pulsu Srbije vikend" Izvor: Kurir televizija

Tokom razgovora otvorena je i tema zaštite od digitalnog nasilja. Kruna Una Mitrović ukazala je na mogućnost prijavljivanja nasilja putem državne platforme "Čuvam te", namenjene prijavi digitalnog nasilja, a Spalević je priznala da do tada nije znala za tu opciju.

- Znala sam samo za mejl na koji mogu da pošaljem prijavu, ali za ovu platformu nisam bila informisana. To će mi mnogo značiti i iskoristiću je čim izađem iz studija - navela je.

"Često čujem: Sama si to izabrala"

Kristina je istakla da problem nije samo u pojedinačnim uvredama, već u tome što, kako kaže, pojedinci javno podstiču druge da je vređaju.

- Nije problem samo jedan komentar. Problem je kada neko sa velikom publikom daje prostor ljudima da vas ponižavaju, a zatim se tome smeje. Tada to više nije mišljenje, već podsticanje nasilja - rekla je.

Voditeljka je otvorila i pitanje da li javne ličnosti zaista moraju da prihvate govor mržnje kao "cenu popularnosti", na šta je Kristina odgovorila da javni posao nikome ne daje pravo da vređa, omalovažava ili napada nečiju decu.

02:53 Ispovest Kristine Spalević u "Pulsu Srbije vikend" o borbi za sopstveni mir! Izvor: Kurir televizija

- Često čujem: "Sama si to izabrala, javna si ličnost." Ali kakve veze moja javnost ima sa tim da neko vređa moje trogodišnje dete? Niko nema pravo na to. Ljudi ne moraju da prate moj sadržaj ako im se ne dopada - poručila je.

Na kraju emisije poslala je poruku svim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

- Nemojte uzvraćati istom merom. Prijavljujte svaku pretnju i svaku uvredu. Postoje načini da se zaštitite. Meni je bilo najteže kada je sve krenulo od osobe koja mi je bila najbliža, ali sam tada shvatila da ovo ne mogu sama i da institucije moraju da budu uključene - zaključila je Kristina Spalević u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji.