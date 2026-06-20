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Katarina Živković proslavila se u trećoj sezoni takmičenja „Zvezde Granda“, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja odlučila da okuša sreću i izgradi svoj muzički put. Ipak, za tinejdžerku iz Leskovca, početak karijere bio je pun odricanja i nimalo lak, s obzirom na to da je paralelno sa pevanjem i takmičenjem morala da završava srednju školu.

Tek iz drugog pokušaja uspela je da dobije priliku na velikoj sceni, a od presudnog značaja bio je osećaj pokojnog direktora "Granda" Saše Popovića.

1/8 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Marko Karović, Screenshot YT, Printscreen/Instagram



- Dva puta sam se prijavljivala za „Zvezde Granda“. Prvi put kada sam imala četrnaest godina kada nisam prošla, drugi put sa sedamnaest i tada sam prošla. Nisam ušla u finale, ali Bog me je pogledao, imala sam tu neku ludu sreću i Saša Popović je prepoznao moj talenat i shvatio da ne treba da me pusti tako lako - prisetila se Katarina Živković, koja je nakon toga snimila pesmu koja se pretvorila u veliki hit.

Išla busom od Leskovca do Beograda

Njena prva numera „Kada te ne volim” u početku nije bila zapažena, a Kaća smatra da je za to možda bila kriva i ona sama, jer prvobitno nije verovala u tu pesmu. Najveći apsurd sa kojim se suočavala u tom periodu bio je ogroman jaz između luksuznih stihova koje je pevala i njene surove svakodnevice.

- Pevala sam o nekim cipelama, kolima, skupim satovima, a vozila sam se autobusom od Leskovca do Beograda, pa gradski prevoz, takmičenje. Morala sam paralelno da završim i srednju školu, ali sam bila uporna i nisam odustajala - objasnila je pevačica.

1/7 Vidi galeriju KATARINA ŽIVKOVIĆ UŽIVA U TRUDNOĆI I VAŽU ZA JEDNU OD NAJLEPŠIH PEVAČICA: Fatalna brineta je nekada izgledala potpuno drugačije Foto: Printskrin, Damir, Cile, Aleksandar Jovanović

Danas živi u luksuzu i ima obezbeđenje

Pevačica Katarina Živković nedavno je usnimljena na aerodromu, a tom prilikom joj je obezbeđenje njenog supruga Stojketa otvaralo vrata.

Takođe, pevačica je pokazala na društvenim mrežama i deo unutrašnjosti vile u kojoj živi sa mužem i sinom. Veliku pažnju izazvao je luksuzni garderober, kao i spavaća soba.