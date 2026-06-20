Slušaj vest

Petar Alvirović, poznati novosadski muzičar, gitarista, pesnik i suosnivač popularnog akustičarskog pop-rok benda "Apsolutno romantično", suočava sa najtežom životnom bitkom. Naime, Petar se sada oglasio na Istagramu gde je sve zamolio za pomoć.

Petar se trenutno nalazi na hitnim terapijama u Istanbulu zbog teškog oblika karcinoma koji se proširio na celo telo.

Zbog izuzetno visokih troškova medicinskog tretmana od 117.000 evra, pokrenuta je velika akcija, a on se oglasio na mrežama.

- Rak mi se proširio na celo telo i bukvalno mi grize kosti, a moj život i svaki sledeći dan sada zavise od ogromnih 117.000 evra koje moja porodica nikada ne može sama da sakupi dok ja u Istanbulu primam hitne terapije.

- Prvo su mi zbog raka izvadili bubreg, pa je prešao na pluća, a sada se vratio još gori i rasejao se svuda po telu. Ja sam Petar Alvirović, osnivač benda „Apsolutno romantično“, čovek koji je svirao sa Balasevićem, Bajagom i godinama svojom gitarom i pesmom pomagao drugima, organizujući bezbroj humanitarnih koncerata da sakupi novac za lečenje bolesnih ljudi.

Molim vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim - napisao je on u objavi.



Radio sa Balaševićem

Tokom više od tri decenije muzičke karijere, Alvirović je prepoznatljiv po svom humanitarnom radu. Organizovao je brojne koncerte i akcije kako bi prikupio novac za lečenje drugih. Sarađivao je sa nekim od najvećih imena regionalne scene, uključujući Đorđa Balaševića i Momčila Bajagića Bajagu.

Sa svojim bratom Zoranom „Kinom” Alvirovićem osnovao je ovaj sastav 1999. godine, nakon što su prethodno nastupali u grupi Garavi sokak.