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Nesvakidašnjim pogledom na svet i rečenicama koje je javno izgovarala, Ruška Jakić je osvojila publiku koja njene izjave i dalje citira kao životne mantre.

Ruška nema dlake na jeziku, već otvoreno govori o svetu oko sebe, posebno na društvenim mrežama. Ona se osvrće na prazničnu (ne)euforiju, ističe nostalgiju za starim Beogradom i Jugoslavijom, ali i otkriva zbog čega smatra da savremenim muškarcima i ženama fali umetnost zavođenja.

1/14 Vidi galeriju Praznične fotografije koje su oduševile javnost Foto: Zorana Jevtić

Iako su možda pojedini nekada ismevali njene rečenice, one su vremenom postale shvaćene kao prave životne lekcije, a sve počinje Ruškinim čuvenim pozdravom smoj sebi pred ogledalom.

- Kada sam govorila: 'Dobro jutro, lutko', mislili su da sam odlepila. Ja nemam prazničnu euforiju, svi nešto očekuju od nove godine biće ovako ili onako, ja samo želim da živim kako ja želim jer život je dodeljen meni i niko nema pravo u njega da se meša. Svi se kaju posle dočeka, potrošila sam tolike pare a nisam se provela - iskrena je ona.

O prošlim vremenima

Umesto Nove godine, Ruška kaže da više voli Božić, jer je, za nju, to dan praštanja i čišćenja duše. Dok se seća prošlih vremena, ne krije da joj nedostaje nekadašnja bliskost među ljudima.

- Lep je Beograd ali ja pamtim lepši, otuđili smo se, nema više drugarstva... Meni su više u sećanju Srpske nove godine kada su bile zabranjene, mi smo se tajno sastajali u kafani i pravili maskenbale - prisetila se Ruška.

Ovako je izgledala nekada:

1/10 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad Foto: Privatna Arhiva, Dejan Milićević

Ruška Jakić se prisetila i ljudi sa javne scene, ali otkrila i koje poklone bi im darovala. Kako je britka na jeziku, ona je pojedinima poželela da se vrate onome što su nekada bili.

O Zdravku Čoliću i Dinu Merlinu

"Ružice, Ružo, Ruška" stihovi su koje je poznati pevač Zdravko Čolić posvetio upravo njoj, no, ona mu zamera nov izbor muzičkog pravca istakavši da on "izigrava nešto na čamcima".

- Poklonila bih Zdravku želju da se vrati sebi i da bude stari Zdravko. On je lepo vaspitan, znam ga dugo još kada je počeo karijeru... Volim ga jer je ostao gospodin - objašnjava Ruška.

Ništa mnogo drugačije nema da poruči ni Dinu Merlinu, za kog kaže da bi želela da se "vrati sebi od ranije isto kao Zdravko".

Posebna poruka za Lepu Brenu

Međutim, za pevačicu Lepu Brenu je imala specifičnu želju i poruku.

- Lepoj Breni da vrati Jugoslaviju, ja sam jugonostalgična - priznaje Jakićka.

1/7 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Gubitak šarma i umetnost zavođenja

Na društvenim mrežama, Ruška Jakić je postala prava senzacija, a broji preko pet miliona pregleda. Kako i sama ističe, klinci je obožavaju i razumeju njenu nameru u komunikaciji. Ipak, ona primećuje da su mlađe generacije danas izgubile šarm, a za to delimično krivi trendove među ženama.

- Ta deca ne znaju ni da komuniciraju, udvaraju se ali tu su i žene malo krive. Ona mora da bude malo i zavodnica pogledom ili osmehom, to više ne postoji. Žene su danas ukalupljene, idu kod istog hirurga. Muškarcima nije zanimljivo jer je vidi celu, golu i potpuno je nezainteresovan, ona gola ne bi imala šansu pored mene zakopčane. Muškarci vole tajnu - rekla je ona.

Pogledajte šta je ranije govorila na Kurir televiziji: