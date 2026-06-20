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Koncerti „Festival Južnog vetra“, koji će se održati 26. i 27. juna na Tašmajdanu, izazvali su pravu buru reakcija na društvenim mrežama.

Iz svih krajeva sveta svakodnevno pristižu poruke, komentari i uspomene fanova koji sa velikim nestrpljenjem odbrojavaju dane do trenutka kada će posle skoro četiri decenije ponovo zajedno na istoj sceni videti i čuti članove kultnog sastava koji je obeležio živote mnogih generacija.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Društvene mreže preplavljene su emocijama, a mnogi pišu da su upravo uz pesme Južnog vetra odrastali, zaljubljivali se, slavili i tugovali. Mnogi ne kriju da će dolazak na Tašmajdan za njih biti mnogo više od koncerta – biće to povratak u najlepše uspomene i susret sa muzikom koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj sceni.

Među hiljadama komentara našli su se i oni upućeni folk zvezdi Dragani Mirković, koja je sa osmehom pročitala nekoliko poruka.

„Goreće Tašmajdan dva dana, jer u Beograd stiže Dragana, kraljica Balkana“, glasio je jedan od komentara koji je privukao posebnu pažnju.

„Ma Dragana je samo jedna, pozdrav za kraljicu i sve njene fanove“, napisao je još jedan obožavalac, a sličnih poruka bilo je na hiljade.

Da emocije pred ovaj događaj rastu iz dana u dan potvrđuje i činjenica da je interesovanje publike premašilo sva očekivanja organizatora. Publika ne krije uzbuđenje zbog istorijskog okupljanja najvećih zvezda Južnog vetra, a mnogi ističu da će ova dva junaska dana na Tašmajdanu ostati upisana kao jedni od najemotivnijih trenutaka domaće muzičke scene.

Podsetimo, koncert zakazan za 27. jun rasprodat je u rekordnom roku, zbog čega je otvoren i novi termin – 26. jun. Prodaja ulaznica i za prvo veče odvija se velikom brzinom, pa svi koji žele da budu deo muzičkog spektakla i zajedno sa zvezdama Južnog vetra pevaju najveće hitove jednog vremena, svoje karte treba da obezbede što pre.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

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