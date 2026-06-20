Slušaj vest

Članica žirija "Zvezde Granda", Snežana Đurišić nije krila emocije uoči velikog finala devetnaeste sezone popularnog takmičenja koje je večeras, 20. juna.

Pevačica se osvrnula na neprekidnu borbu talentovanih kandidata i istakla da je ova sezona bila jedna od najzahtevnijih ali i najkvalitetnijih do sada.

1/7 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

- Nama kao žiriju je odavno teško da glasamo jer ove godine imamo mnogo kandidata za finale i blago nama ako nam i sledeća sezona bude takva - rekla je Snežana Đurišić za "Grand", pritom pojasnila da je konkurencija tokom cele sezone bila vrlo jaka.

"Mislim da nas Sale gleda odozgo"

Posebni momenat bio je kada se Snežana prisetila osnivača "Granda", Saše Popovića. Ona veruje da bi on danas bio ponosan na sve što je postignuto.

- Mislim da nas Sale gleda odozgo i da je preponosan na nas. Na sve vas kandidate i na sve nas - rekla je pevačica emotivno.

Plaketa sa imenom Saše Popovića

Večerašnje finale sa sobom donosi i novost koja je posebno dirnula emocije žirija. Naime, produkcija je odlučila da će pobednik, prema glasovima stručnog žirija, dobiti jedinstvenu i veoma posebnu nagradu.

1/10 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Drago mi je što je direktor Granda osmislio da će neko od vas dobiti plaketu koja nosi ime Saše Popovića, to je predivno - iskreno je objasnila pevačica.

Redosled kandidata

Podsetimo, u prisustvu direktora Gorana Šljivića, svih 22 kandidata izvlačilo je brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.

Među njima, bilo je i onih koji nisu bili najsrećniji ishodom žreba. Finalista Lisdian Abreu de la Rosa nije krio nezadovoljstvo kada je izvukao broj 13, koji se često smatra nesrećnim. Ipak, direktor Šljivić ga je brzo utešio, poručivši mu da je to upravo broj koji tera maler i donosi sreću svima onima koji veruju u sebe.

Kompletan redosled nastupa u velikom finalu:

Ivan Tolić (mentor Ceca) Valentina Jović (mentor Ana Bekuta) Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić) Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara) Adi Begić (mentor Ceca) Minja Stanković (mentor Mili) Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić) Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić) Nenad Horvat (mentor Đorđe David) Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić) Bojan Ilievski (mentor Đorđe David) Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David) Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili) Mirsad Durmiši (mentor Keba) Bubi Ademov (mentor Ceca) Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić) Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara) Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta) Saša Stojaković (mentor Ceca) Tamara Danilović (mentor Ceca) Almir Mustafić (mentor Keba) Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)

BONUS video: