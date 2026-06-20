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Pevačica Goga Sekulić otvoreno je progovorila o teškom životnom gubitku, kada joj je majka iznenada preminula, dotakla se i odnosa sa bivšim suprugom Urošem Domanovićem, ali je pričala i o estradi.

Najpre, pevačica je počela priču o kolegama, istakavši da se ne druži sa ljudima sa javne scene, ali i otkrila da među njima ima i dobrih i loših ljudi.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

- Odlično sam, sletela sam iz Crne Gore. Estrada u principu nije zmijarnik, ima i dobrih ljudi, ima i lošijih, ja gledam da vodim svoj život. Moje društvo nije sa javne scene - objasnila je pevačica, prenosi Blic.

"Nosile smo crninu..."

Ožiljak za ceo život dogodio se kada joj je majka iznenada preminula, a Goga je otvoreno pričala o tome kako se nosila sa bolom.

- Sestra i ja smo crninu nosile 40 dana, naša majka je negde neko ko je bila protiv toga. Kad smo bile male nije dala da nosimo crno.Pati se dušom, ne garderobom. Mora da se radi, živi, plaćaju računi. To naši najmili vole i žele - prisetila se Goga velikog gubitka.

Podsetimo, majka Goge Sekulić je preminula u 71. godini u februaru ove godine. Pevačica se od majke oprostila i čituljom, u kojoj je tada obavestila rodbinu i prijatelje da o danu sahrane.

- Voljeni nikada ne umiru, majko, a ti ćeš zauvek živeti kroz nas i ostati naš stub i oslonac. Sahrana će se obaviti u subotu, 14. februara 2026. sa početkom opela u 14 sati iz kapele na groblju u Sremčici - pisalo je u čitulji.

Pevačica je prethodno na društvenim mrežama objavila je da je umrla njena majka Nada.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona tad na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

O pomirenju sa bivšim mužem

Iskreno priznaje kako stoje stvari u odnosu sa bivšim, istakavši da joj je sada fokus na uživanju u slobodi.

Ovako su oni nekad izgledali zajedno:

1/7 Vidi galeriju GOGA SEKULIĆ I UROŠ DOMANOVIĆ SLAVE KRŠTENJE SINA: Ponosni roditelji ne skidaju osmeh sa lica! (FOTO) Foto: Sonja Spasić

- Uroš i ja nismo u svađi, da bi se mirili, mi smo roditelji našem sinu, svako živi svoje živote. Moje srce nije emotivno zauzeto. Nemam vremena za to. Uživam u samoći i slobodi - rekla je ona za pomenuti medij.

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