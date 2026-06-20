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Večeras nas očekuje finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a tim povodom, mnogi se sete skandala koji je pre nekoliko godina uzdrmao čitav region.

Diskvalifikacija o kojoj se dugo pričalo dogodila se nekadašnoj takmičarki Vanji Knežević koja je tada ušla u sukob sa žirijem.

Skandal je ostao upamćen, a Vanja danas izgleda drugačije nego u periodu kada se takmičila. Ona je sada podelila svoju fotografiju na društvenim mrežama na kojoj pozira u provokativnom izdanju.

Foto: Instagram

Pevačica je ponela usku žutu majicu sa izraženim dekolteom koji je istakao njene grudi i liniju, a pratioci na mrežama su ostali bez daha.

Sukob sa Karleušom

Jelena Karleuša je tada imala komentare na račun Vanjinog izgleda i scenskog nastupa, a mlada Kneževićeva je zatim podelila na društvenoj mreži Instagram poruke koje prikazuju Jelenu u negativnom svetlu, te je to iniciralo njenu diskvalifikaciju.

- Sa osamnaest godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, a nisi. Druga pesma, dikcija je nula to se tako ne peva. Prva pesma je bila bez emocije koju treba da imaš. Silovanje, preterivanjeu, ubacivanje preteranih ukrasa i nekih dodataka koje su napravile usiljenu atmosferu. Izgledaš kao tetka sa 18 godina sve je pogrešno bilo, ali čula sam da imaš potencijal. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana pevačica od mene više glas dobiti nećeš, a nećete zaštiti ni tvoj mentor Marija - bile su reči Jelene Karleuše koje su pokrenule čitavu dramu.

1/5 Vidi galeriju Vanja Knežević - diskvalifikovana učesnica takmičanja "Zvezde Granda" Foto: Printscreen

Saša Popović je ovo govorio o Vanjinoj diskvalifikaciji

Odluku o njenoj diskvalifikaciji pre nekoliko godina, doneo je Saša Popović, a Vanja je nakon drame snimila svoju prvu pesmu uz pomoć pevačice Cece Ražnatović. Pesma je tada zabeležila 900.000 pregleda na platformi Jutjub. Nakon toga, mlada pevačica je rešila da napusti javnu scenu i posveti se fakultetu.

Saša je jednom prilikom ispričao da ga je tada zvao otac pomenute takmičarke, nakon što je produkcija saopštila da je diskvalifikovana.

-Uveče se javio njen otac, pozvao me, jedan fin, učtiv i kulturan čovek, i rekao je "Gospodine Popoviću, jel možemo Vanju da vratimo", ja kažem: "Podržavala je najgnusnije i najodvratnije poruke", kaže on: "Znam da je moje dete pogrešilo, ali vidite da li može da se vrati u takmičenje" - rekao je Popović tada u "Jutru na Prvoj".

1/10 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Popović je, potom, tad dodao da je produkcija razmatrala da Vanju ipak vrati u takmičenje.

- Kad smo razmišljali da je vratimo u takmičenje, ona je stavila na svoj profil da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk, i napisala da je srećna što je zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja i rekla je svim novinarima da je doživela psihičko zlostavljanje i maltretiranje, znate li vi šta je to. Za Vanju Knežević su negativni komentari bili najveći marketing u "Zvezdama Granda", i sad posle svega ona kaže "srećna sam što sam završila sa ovakvim vidom takmičenja i doživela sam psihičko zlostavljanje", molim vas, psihičko zlostavljanje - bio je vidno besan Popović tada u emisiji.

Upisala Stomatološki fakultet

Vanja se odlučila da upiše Stomatološki fakultet, a o tome je otvoreno i govorila.

Foto: Pritnscreen

- Mama i tata su mi govorili da sam prezauzeta i da izađem na drugi ispitni rok jer neću stići sve, a ja sam spremila prijemni za četiri dana. Kako? Samo ću reći da su geni čudo - poručila je pevačica tada.

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