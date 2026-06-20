Slušaj vest

Finale "Zvezda Granda“ počinje večeras u nešto drugačijem sastavu, budući da se na svojim mestima nisu pojavili pojedini članovi žirija. Kako saznajemo, Aleksandar Milić Mili neće prisustvovati finalnoj večeri jer se trenutno nalazi na odmoru.

Foto: Kurir

Pored njega, Dara Bubamara, Sanja Vučić i Dragan Kojić Keba takođe neće doći na finale zbog ranije zakazanih nastupa, pa će najvažnije veče sezone proteći bez njihovih komentara i ocena.

Ipak, publika neće ostati uskraćena za prisustvo Snežane Đurišić. Ona je javila produkciji da će se potruditi da stigne do 23 časa i pridruži se kolegama u završnici spektakla.

1/4 Vidi galeriju Žiri Zvezde Granda Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/S.Z.

Njihovo odsustvo odmah je privuklo pažnju gledalaca, budući da je reč o samoj završnici jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja u regionu. Uprkos tome, finale je počelo u velikom stilu, a takmičari će dati sve od sebe da osvoje publiku i odnesu pobedu u ovogodišnjoj sezoni „Zvezda Granda“.

Nova pravila u finalu "Zvezda Granda"

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Produkcija je ove godine odlučila da promeni pravila u slučaju nerešenog rezultata.

– Produkcija je smislila za polufinale sledeću stvar. Nema akapela! Ukoliko je rezultat nerešen produkcija ne može da utiče svojim glasom na dalji plasman, direktan. Ali, za polufinale smo smislili sledeću stvar, produkcija će dati pesmu sa matricom i jednom i drugom kandidatu ukoliko je rezultat nerešen. To je treća pesma i niko od njih ne zna koju će dobiti da peva – otkrio je direktor „Granda“ Goran Šljivić.

– Mi smo pravili parove za polufinale, a mentori to nisu znali, samo da napomenem. Za svakog takmičara smo pripremili pesmu iznenađenja za slučaj da dođe do nerešenog rezultata 3:3. Ovo je šok i za kandidate i za mentore. Bili smo korektni i izabrali smo pesme na osnovu profila kandidata, videćete, možda su te pesme pevali u takmičenju, a možda i nisu.

Ovo su finalisti

1/5 Vidi galeriju Studio 19. sezone Zvezda Granda Foto: Printscreen

Podsetimo, nakon skoro deset meseci napete muzičke borbe, brojnih izazova i nastupa pred stručnim žirijem, došlo je vreme za veliko finale 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Polufinalna emisija bila je izuzetno uzbudljiva, a od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori svoje mesto u samoj završnici.

Veliko finale "Zvezda Granda" zakazano je za večeras, 20. juna, sa početkom u 21 čas, a gledaoce očekuje spektakularna noć prepuna emocija i vrhunskih nastupa.

Atmosfera pred finale Zvezde Granda