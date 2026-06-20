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Foto: Marko Karović

Ova situacija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a među onima koji su se oglasili bio je i pevač Milan Mitrović. On smatra da odsustvo pojedinih članova žirija ne bi trebalo da bude glavna tema večeri.

- To što pola žirija nema je opravdano, pa zakazali su tezge. Valjda je bitnije da takmičar dobije tu nagradu nego da mu je uruči njegov mentor koji je uz njega bio devet meseci - poručio je Mitrović.

Njegov komentar podelio je mišljenja publike. Dok jedni smatraju da je prisustvo mentora u velikom finalu od izuzetnog značaja za takmičare koje su vodili tokom cele sezone, drugi se slažu da je najvažnije da pobednik bude izabran i da finale protekne u najboljem mogućem redu, bez obzira na to ko će mu uručiti priznanje.

Podsetimo, Snežana Đurišić najavila je da će se potruditi da stigne do 23 časa i pridruži se kolegama tokom završnice spektakla.

1/10 Vidi galeriju Milan Mitrović stigao na snimanje Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić

Ovo su finalisti

Podsetimo, nakon skoro deset meseci napete muzičke borbe, brojnih izazova i nastupa pred stručnim žirijem, došlo je vreme za veliko finale 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Polufinalna emisija bila je izuzetno uzbudljiva, a od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori svoje mesto u samoj završnici.

Veliko finale "Zvezda Granda" zakazano je za večeras, 20. juna, sa početkom u 21 čas, a gledaoce očekuje spektakularna noć prepuna emocija i vrhunskih nastupa.