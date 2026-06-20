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Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta pred finale popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Tom prilikom, razgovarali smo sa roditeljima pevačice Nadice Ademov i takmičara Bubija Ademov.

Ono što smo odmah zapazili jeste da se Nadica nije pojavila, a njeni roditelji su nam objasnili zbog čega nije mogla da dođe.

- Nadamo se najboljem, i ovo je velika pobeda - rekao je na samom početku otac Nadice i Bubija Ademov. Otkrili su da Nadica nije u prilici da prisustvuje budući da radi, ali će biti upućena u ceo događaj putem video poziva.

- Ona radi danas, ali evo i sad smo se čuli - objasnili su i istakli da Bubi ima maksimalnu podršku.

Na pitanje novinara da li im je bilo lakše sa Nadicom ili sa Bubijem rekli su:

03:19 Roditelji nadice ademov stigli da podrze Bubija Izvor: Kurir

- Sa Bubijem je mnogo lakše - iskreni su, istakavši da je ona tada bila dosta mlađa nego on sada.

Bubi se inače takmiči 15. po redu večeras, a mentor mu je Ceca Ražnatović.

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- Hvala Bogu da sam to doživeo, muzika na sve strane i veselo je - iskren je otac ovih pevača.

Na pitanje našeg novinara ima li šanse da Bubi nadmaši Nadicu, njihov otac je odgovorio:

- Malo mi je neprijatno to da kažem. Meni su isti, to su moja deca. Kažu da su talentovani na mene - zaključio je tata Nadice i Bubija.

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Potom, ponosna mama je bez dileme odgovorila:

- Nadicu nema ko da nadmaši, ona je jedna jedina - zaključila je majka pevačice.

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