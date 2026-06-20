Slušaj vest

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta pred finale popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Tom prilikom, razgovarali smo sa roditeljima pevačice Nadice Ademov i takmičara Bubija Ademov

Ono što smo odmah zapazili jeste da se Nadica nije pojavila, a njeni roditelji su nam objasnili zbog čega nije mogla da dođe.

- Nadamo se najboljem, i ovo je velika pobeda - rekao je na samom početku otac Nadice i Bubija Ademov. Otkrili su da Nadica nije u prilici da prisustvuje budući da radi, ali će biti upućena u ceo događaj putem video poziva.

- Ona radi danas, ali evo i sad smo se čuli - objasnili su i istakli da Bubi ima maksimalnu podršku.

Na pitanje novinara da li im je bilo lakše sa Nadicom ili sa Bubijem rekli su:

03:19
Roditelji nadice ademov stigli da podrze Bubija Izvor: Kurir

- Sa Bubijem je mnogo lakše - iskreni su, istakavši da je ona tada bila dosta mlađa nego on sada.

Bubi se inače takmiči 15. po redu večeras, a mentor mu je Ceca Ražnatović.

Dva estradnjaka u porodici

- Hvala Bogu da sam to doživeo, muzika na sve strane i veselo je - iskren je otac ovih pevača.

Na pitanje našeg novinara ima li šanse da Bubi nadmaši Nadicu, njihov otac je odgovorio:

- Malo mi je neprijatno to da kažem. Meni su isti, to su moja deca. Kažu da su talentovani na mene - zaključio je tata Nadice i Bubija.

Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana.  Foto: Dušan Petrović

Potom, ponosna mama je bez dileme odgovorila:

- Nadicu nema ko da nadmaši, ona je jedna jedina - zaključila je majka pevačice.

Žiri nije u punom sastavu

Podsetimo, ovom velikom finalu neće prisustvovati žiri u punom sastavu. Naime, Dara Bubamara, Sanja Vučić i Dragan Kojić Keba neće prisustvovati izboru pobednika zbog zakazanih nastupa. Aleksandar Milić Mili je na odmoru, a dolazak Snežane Đurišić se očekuje nešto kasnije, oko 23 časa.

Ne propustiteStarsTAKMIČARKA "ZVEZDA GRANDA" VREĐALA ŽIRI, PA NESTALA IZ JAVNOSTI Danas izgleda potpuno dugačije, upisala težak fakultet, a o skandalu ne prestaje da se priča
vanja-knezevic-2.jpg
Stars"MISLIM DA NAS SALE GLEDA ODOZGO" Snežana Đurišić emotivna pred finale "Zvezde Granda", uputila dirljive reči o Popoviću, a ovo iznenađenje čeka pobednika
Screenshot 2026-06-20 180236.jpg
Stars"PEVALA SAM O SKUPIM SATOVIMA, A VOZILA SAM SE AUTOBUSOM" Danas uživa u bogatstvu, obezbeđenje joj otvara vrata, a ovako je živela nekada
Screenshot_4.jpg
StarsOVO JE REDOSLED NASTUPA U FINALU ZVEZDA GRANDA! Cecin kandidat otvara takmičenje! Pevač izvukao broj 13. i nastao HAOS
Studio 19. sezone Zvezda Granda

BONUS video:

19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV