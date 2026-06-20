BRAT POZNATE PEVAČICE SE VEČERAS TAKMIČI U ZG, A NJE NEMA Ovo je razlog zbog kog se nije pojavila, roditelji otkrili da li će je on nadmašiti u karijeri (VIDEO)
Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta pred finale popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Tom prilikom, razgovarali smo sa roditeljima pevačice Nadice Ademov i takmičara Bubija Ademov.
Ono što smo odmah zapazili jeste da se Nadica nije pojavila, a njeni roditelji su nam objasnili zbog čega nije mogla da dođe.
- Nadamo se najboljem, i ovo je velika pobeda - rekao je na samom početku otac Nadice i Bubija Ademov. Otkrili su da Nadica nije u prilici da prisustvuje budući da radi, ali će biti upućena u ceo događaj putem video poziva.
- Ona radi danas, ali evo i sad smo se čuli - objasnili su i istakli da Bubi ima maksimalnu podršku.
Na pitanje novinara da li im je bilo lakše sa Nadicom ili sa Bubijem rekli su:
- Sa Bubijem je mnogo lakše - iskreni su, istakavši da je ona tada bila dosta mlađa nego on sada.
Bubi se inače takmiči 15. po redu večeras, a mentor mu je Ceca Ražnatović.
Dva estradnjaka u porodici
- Hvala Bogu da sam to doživeo, muzika na sve strane i veselo je - iskren je otac ovih pevača.
Na pitanje našeg novinara ima li šanse da Bubi nadmaši Nadicu, njihov otac je odgovorio:
- Malo mi je neprijatno to da kažem. Meni su isti, to su moja deca. Kažu da su talentovani na mene - zaključio je tata Nadice i Bubija.
Potom, ponosna mama je bez dileme odgovorila:
- Nadicu nema ko da nadmaši, ona je jedna jedina - zaključila je majka pevačice.
Žiri nije u punom sastavu
Podsetimo, ovom velikom finalu neće prisustvovati žiri u punom sastavu. Naime, Dara Bubamara, Sanja Vučić i Dragan Kojić Keba neće prisustvovati izboru pobednika zbog zakazanih nastupa. Aleksandar Milić Mili je na odmoru, a dolazak Snežane Đurišić se očekuje nešto kasnije, oko 23 časa.
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