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Đorđe David stigao je na veliko finale „Zvezda Granda“, gde je kao i uvek privukao pažnju svojim britkim humorom i nesvakidašnjim izjavama.

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Foto: Kurir

Na pitanje zbog čega nije prisustvovao nedavnom koncertu Rikija Martina, roker je u svom stilu dao odgovor koji je sve nasmejao.

- Nisam bio na koncertu Rikija Martina jer sam imao seks sa drugim muškarcem - rekao je kroz smeh Đorđe David, aludirajući na šale koje godinama prate svetsku muzičku zvezdu.

Međutim, kada je reč o koncertu Lenija Kravica, Đorđe je imao mnogo ozbiljnije objašnjenje.

- Na Leniju nisam bio zbog nastupa - kratko je poručio član žirija „Zvezda Granda“.

Njegova izjava odmah je izazvala reakcije prisutnih, a Đorđe je još jednom pokazao da ni u najvažnijoj večeri takmičenja ne odustaje od svog prepoznatljivog smisla za humor. Nakon kratkog razgovora sa medijima, uputio se ka studiju kako bi zauzeo svoje mesto u žiriju i ispratio završnicu još jedne sezone popularnog muzičkog takmičenja.

Đorđe David stigao na finale Zvezde Granda Foto: Kurir

Četvoro članova izostalo sa finala Zvezde Granda

Podsetimo, finale „Zvezda Granda“ obeležće izostanak nekoliko članova žirija, o čemu smo već već pisali. Kako smo ranije objavili, Aleksandar Milić Mili neće prisustvovati finalu jer se nalazi na odmoru, dok Dara Bubamara, Sanja Vučić i Dragan Kojić Keba imaju unapred zakazane nastupe.

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Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezde Granda Izvor: Kurir televizija