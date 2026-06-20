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Prvi put zajedno na bini, Tropiko i Amadeus bend, večeras su na Letnjoj pozornici Niške tvrđave, gde su dočekani ovacijama.

Dugoočekivani događaj pod sloganom "Domaćinski u Nišu" okupio je brojne Južnjake i ljubitelje muzike dva najpoznatija regionalna pop sastava, koji tročasovnim koncertom i ludačkom energijom ulaze u prvi dan leta.

Neposredno pred koncert, pevači Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i Bojan Tasić Džaja nisu krili pred medijima radost i uzbuđenje. Ne samo da su sami sebi zadali težak zadatak već su obećali da će ovaj zajednički projekat tek zaživeti i ući u istoriju srpske muzike.

Sale Tropiko i Džaja Amadeus Foto: Kurir

U jednom trenutku su se i zagrlili, suze su napunile oči pa su ih jedno drugome brisali.

- Nišlije mogu da očekuju sjajnu žurku, punu ljubavi i energije. Biće sjajno, uzbuđeni smo i jedva čekamo prvi ton da krene. Znojimo se zbog euforije, ne vrućine - poručio je Sale, a Džaja se nadovezao:

- Dobra energija, treme nema, osim one što se tiče odgovornosti. Niš je maltene naš grad, Leskovac je tu. Večeras su sa nama i rođaci, prijatelji, kumovi.

01:32 Intervju Saleta Teopiko i Džaje Amadeus pred koncert u Nisu Izvor: Kurir

Sale je otkrio ko je krivac za zajednički koncert.

- Hvala Saletu Matejiću koji je napravio ovaj spoj i nadam se da je ovo početak naših zajedničkih koncerata. Jedva čekam da stanem pored ovog momka, starijeg brata. Jako sam srećan što večeras delim binu sa ovim čovekom, sa Amadeus bendom. Suze ću ja da ti obrišem - rekao je Sale pre nego što su se uputili na binu.