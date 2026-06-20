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Pevačica i dugogodišnja članica žirija Ana Bekuta privukla je veliku pažnju čim se pojavila na finalu "Zvezda Granda“. Poznata po elegantnim i odmerenim modnim izborima, Ana je i ovoga puta pokazala da ništa ne prepušta slučaju kada su u pitanju važni televizijski događaji.

Foto: Kurir

Za veliko finale odabrala je dugu haljinu u kombinaciji žutih i sivih tonova, koja je istakla njen prepoznatljiv stil i eleganciju. Efektna kreacija privlačila je poglede prisutnih, dok su detalji i kroj dodatno doprineli sofisticiranom izgledu.

Ana je na finale stigla nasmejana i odlično raspoložena, a njen modni izbor ubrzo je postao jedna od tema među prisutnima. Dok su takmičari vodili najvažniju bitku u sezoni, članica žirija pokazala je da se za ovakve prilike pažljivo bira svaki detalj.

Nema sumnje da će njen večerašnji stajling biti među najzapaženijima na finalnoj večeri „Zvezda Granda“, a ostaje da se vidi kakve će reakcije izazvati među gledaocima i ljubiteljima mode.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta stigla na finale Zvezde Granda Foto: Kurir, Petar Aleksić

Evo kako da glasate za svog favorita

Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka, a u sadržaju je potrebno napisati redni broj odabranog kandidata.

Svaki glas može biti presudan, posebno ako uzmemo u obzir nova pravila takmičenja. U zavisnosti od države iz koje ste, možete poslati poruku na sledeće brojeve:

Foto: Printscreen