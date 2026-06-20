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Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na veliko finale "Zvezda Granda“, a njen dolazak privukao je veliku pažnju okupljenih fotografa i medijskih ekipa.

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Foto: Preent Screen

Ceca je došla u luksuznom crnom terencu, a iz automobila je izašla vidno raspoložena i nasmejana. Za ovu priliku odabrala je efektan komplet sa animal printom, širokih nogavica i elegantnog kroja, kojim je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najbolje obučenih dama na domaćoj javnoj sceni.

Po dolasku, pevačica je kratko razgovarala sa predstavnicima medija, a na pitanje priželjkuje li pobedu svog kandidata, dala je odgovor koji je oduševio prisutne.

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Ceca stigla na finale zvezde granda Izvor: Kurir

- Što da ne, nek pobedi moj kandidat ili ko god. Sve su to naša deca - poručila je Ceca pred početak finalne večeri.

Njena izjava pokazala je da, uprkos tome što ima svoje favorite u takmičenju, na prvo mesto stavlja trud i rad svih finalista koji su mesecima vredno radili kako bi stigli do same završnice najpopularnijeg muzičkog takmičenja u regionu.

Ceca je potom ušla u studio gde će zajedno sa kolegama iz žirija pratiti nastupe finalista i učestvovati u izboru pobednika ovogodišnje sezone „Zvezda Granda“.

Evo kako da glasate za svog favorita

Ceca Ražnatović u fokusu  Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka, a u sadržaju je potrebno napisati redni broj odabranog kandidata.

Svaki glas može biti presudan, posebno ako uzmemo u obzir nova pravila takmičenja. U zavisnosti od države iz koje ste, možete poslati poruku na sledeće brojeve:

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Foto: Printscreen

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Atmosfera pred finale Zvezda Granda Izvor: Kurir