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Večeras se održava veliko finale muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, a pred početak spektakla izjavu za medije dao je direktor Grand produkcije Goran Šljivić.

Foto: Kurir

Na pitanje kakvi su njegovi utisci nakon devet meseci trajanja sezone, Šljivić nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatima.

- Naravno da je velika odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Iza nas je devet meseci rada sa zaista sjajnim kandidatima i fenomenalnom atmosferom. Rejtinzi govore sami za sebe i tu je kraj svake priče. Imamo sjajne kandidate, a večeras nas očekuje superfinale sa 22 finalista. Videćemo ko je najbolji po mišljenju stručnog žirija, a ko po glasovima publike - rekao je Šljivić.

Ipak, tokom razgovora dotakao se i osobe koja je godinama bila zaštitni znak ovog takmičenja. Na pitanje šta mu najviše nedostaje ove sezone, direktor Granda emotivno je odgovorio:

- Najviše mi nedostaje Saša Popović.

U jednom trenutku Šljivić je delovao veoma emotivno, pa su mnogi primetili da je bio na ivici suza dok je govorio o svom dugogodišnjem saradniku i prijatelju.

Celu izjavu Gorana Šljivića pogledajte u video-snimku u nastavku.

06:24 Izjava Direktora Granda Gorana Sljivica Izvor: Kurir

Večerašnje finale najavljeno je kao nesvakidašnje

Večeras je veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", nakon skoro 10 meseci napete borbe. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj, 19. sezoni jeste to što će biti izabrana dva pobednika. Naime, jednog će birati stručni žiri, a drugog publika.

Od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori u polufinalnoj emisiji za svoje mesto u samoj završnici, a nastupaće po prethodno dogovorenom redosledu.

U prisustvu direktora produkcije Gorana Šljivića, finalisti su izvlačili brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.

1/4 Vidi galeriju goran šljivić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Evo kako da glasate za svog favorita

Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka, a u sadržaju je potrebno napisati redni broj odabranog kandidata.

Svaki glas može biti presudan, posebno ako uzmemo u obzir nova pravila takmičenja. U zavisnosti od države iz koje ste, možete poslati poruku na sledeće brojeve:

Foto: Printscreen

Srbija: Poruka se šalje na broj 1010 (Cena: 36 RSD sa uračunatim PDV-om).

Bosna i Hercegovina: Poruka se šalje na broj 091 410 719 (Cena: 0,59 BAM sa uračunatim PDV-om).

Crna Gora: Poruka se šalje na broj 14541 (Cena: 0,52 EUR sa uračunatim PDV-om).

Hrvatska: Poruka se šalje na broj 666777 (Cena: 0,49 EUR sa uračunatim PDV-om).

Severna Makedonija: Poruka se šalje na broj 145333 (Cena: 19 MKD sa uračunatim PDV-om).