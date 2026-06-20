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Večeras se održava veliko finale "Zvezda Granda", u kojem će se 22 finalista boriti za pobedu i prestižnu titulu nove muzičke zvezde regiona. Dok publika uveliko nagađa ko će odneti trijumf, predviđanja ne izostaju ni na društvenim mrežama, a svoje prognoze dala je čak i veštačka inteligencija.

Foto: Boba Nikolić

Tokom sezone nekoliko takmičara posebno se izdvojilo, kako kvalitetom nastupa, tako i podrškom publike.

Naime, među glavnim favoritima za pobedu nalaze se Bubi Ademov, Damjan Vračar i Mensur Abdijanović. Njih trojica su iz kruga u krug dobijali pohvale žirija, a mnogi smatraju da upravo neko od njih večeras može podići pobednički pehar.

Ipak, finale je mnogo puta pokazalo da su iznenađenja moguća, pa ostaje da vidimo da li će favoriti opravdati očekivanja ili će titulu nove "Zvezde Granda" osvojiti neko od ostalih finalista.

Prema veštačkoj inteligenciji Bubi Ademov će odneti pobedu, Damjan Vračar će osvojiti drugo mesto, dok će Mensur Abdijanović osvojiti treće mesto.

"Mislim da jačeg nemamo u takmičenju ove godine"

1/5 Vidi galeriju Đorđe David stigao na finale Zvezde Granda Foto: Kurir

Đorđe David je sinoć u polufinalu najpre čestitao takmičarima na sjajnim nastupima, a tada je posebno izdvojio Bubija Ademova.

- Glasao sam za Bubija jer je on etabliran lik u ovom programu koji izvodimo i mislim da jačeg nemamo u takmičenju ove godine.

Ove godine dva pobednika

1/5 Vidi galeriju zvezde granda Foto: Z.K.Munja, Kurir

Ono što ovu sezonu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da finale donosi čak dva pobednika. Odluku o tome ko će podići pobedničke statue doneće ravnopravno glasovi publike, ali i glasovi stručnog žirija.

Svako od takmičara spreman je da večeras pruži svoj maksimum, a za laskavu titulu nove "Zvezde Granda" boriće se: Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin, Anita Aleksić, Adi Begić, Minja Stanković, Damjan Vračar, Milica Milovanović, Nenad Horvat, Andreja Stojanović, Bojan Ilievski, Mirjana Mitreva, Lisdian Abreu de la Rosa, Mirsad Durmiši, Bubi Ademov, Mina Mujkić, Mensur Abdijanović, Anđela Nikšić, Saša Stojaković, Tamara Danilović, Almir Mustafić i Elmedina Laličić.