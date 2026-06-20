DOMAĆINSKI U NIŠU: Tropiko i Amadeus bend zapevali na letnjoj pozornici Niške tvrdjave, publika u potpunom transu (FOTO)
Pred punom letnjom pozornicom Niške tvrđave, Amadeus i Tropiko bend ukrstili su svoje dobro poznate hitove, a po njihovom izlasku na binu, publika je pala u trans.
Ovaj spektakularni koncert Bojan Tasić Džaja i Amadeus bend otvorili su dobro poznatom numerom “Moja je zemlja”, koja se orila jugom Srbije.
Tokom ovog koncerta Aleksandar Cvetković, frontmen “Tropiko benda”, poznatiji kao Sale Tropiko i Džaja naizmenično će pevati hitove koji su obeležili generacije.
Njih dvojica su pred izlazak na binu istakli da su srećni što po prvi put imaju zajednički koncert i to baš u Nišu, gradu koji je u blizini njihovog rodnog Leskovca.
- Nišlije mogu da očekuju sjajnu žurku, punu ljubavi i energije. Biće sjajno, uzbuđeni smo i jedva čekamo prvi ton da krene. Znojimo se zbog euforije, ne vrućine - poručio je Sale, a Džaja se nadovezao:
- Dobra energija, treme nema, osim one što se tiče odgovornosti. Niš je maltene naš grad, Leskovac je tu. Večeras su sa nama i rođaci, prijatelji, kumovi.
Sale je otkrio ko je krivac za zajednički koncert.
- Hvala Saletu Matejiću koji je napravio ovaj spoj i nadam se da je ovo početak naših zajedničkih koncerata. Jedva čekam da stanem pored ovog momka, starijeg brata. Jako sam srećan što večeras delim binu sa ovim čovekom, sa Amadeus bendom. Suze ću ja da ti obrišem - rekao je Sale pre nego što su se uputili na binu.