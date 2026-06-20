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Pred punom letnjom pozornicom Niške tvrđave, Amadeus i Tropiko bend ukrstili su svoje dobro poznate hitove, a po njihovom izlasku na binu, publika je pala u trans.

Ovaj spektakularni koncert Bojan Tasić Džaja i Amadeus bend otvorili su dobro poznatom numerom “Moja je zemlja”, koja se orila jugom Srbije.

Tokom ovog koncerta Aleksandar Cvetković, frontmen “Tropiko benda”, poznatiji kao Sale Tropiko i Džaja naizmenično će pevati hitove koji su obeležili generacije.

Njih dvojica su pred izlazak na binu istakli da su srećni što po prvi put imaju zajednički koncert i to baš u Nišu, gradu koji je u blizini njihovog rodnog Leskovca.

- Nišlije mogu da očekuju sjajnu žurku, punu ljubavi i energije. Biće sjajno, uzbuđeni smo i jedva čekamo prvi ton da krene. Znojimo se zbog euforije, ne vrućine - poručio je Sale, a Džaja se nadovezao:

Tropiko bend i Amadeus bend Foto: Kurir

- Dobra energija, treme nema, osim one što se tiče odgovornosti. Niš je maltene naš grad, Leskovac je tu. Večeras su sa nama i rođaci, prijatelji, kumovi.

Sale je otkrio ko je krivac za zajednički koncert.