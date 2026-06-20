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Iako se pojedini članovi žirija nisu pojavili na velikom finalu "Zvezda Granda“, nisu propustili da isprate dešavanja u najvažnijoj večeri sezone.

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Foto: Kurir

Tokom superfinala organizovan je Zoom sastanak na kojem su bili uključeni i članovi žirija koji nisu mogli da dođu u studio. Na taj način ostali su u kontaktu sa kolegama i produkcijom, prateći razvoj događaja i nastupe kandidata.

Podsetimo, na finalu neće prisustvovali Dara Bubamara, Sanja Vučić, Dragan Kojić Keba i Aleksandar Milić Mili.

Dara, Sanja i Keba imali su unapred zakazane nastupe, dok se Mili nalazi na odmoru.

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Članovi zirija na Zoom sastanku Izvor: Kurir

Iako nisu sedeli u svojim prepoznatljivim stolicama u studiju, jasno je da nisu želeli da propuste veče u kojem će biti izabran novi pobednik „Zvezda Granda“.

Ove godine dva pobednika

Ono što ovu sezonu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da finale donosi čak dva pobednika. Odluku o tome ko će podići pobedničke statue doneće ravnopravno glasovi publike, ali i glasovi stručnog žirija.

Žiri Zvezde Granda Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/S.Z.

Svako od takmičara spreman je da večeras pruži svoj maksimum, a za laskavu titulu nove "Zvezde Granda" boriće se: Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin, Anita Aleksić, Adi Begić, Minja Stanković, Damjan Vračar, Milica Milovanović, Nenad Horvat, Andreja Stojanović, Bojan Ilievski, Mirjana Mitreva, Lisdian Abreu de la Rosa, Mirsad Durmiši, Bubi Ademov, Mina Mujkić, Mensur Abdijanović, Anđela Nikšić, Saša Stojaković, Tamara Danilović, Almir Mustafić i Elmedina Laličić.

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Izjava Direktora Granda Gorana Sljivica  Izvor: Kurir