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Veliko finale "Zvezda Granda" održava se večeras, a među zvanicama nije bilo Suzane Jovanović, koja je iz opravdanih razloga propustila najvažnije veče popularnog muzičkog takmičenja.

Foto: Marko Karović

O njenom odsustvu govorio je direktor Grand produkcije Goran Šljivić, koji je otkrio da je Suzana bila pozvana da uruči nagradu pobedniku, ali zbog privatnih i porodičnih obaveza nije mogla da prisustvuje finalu.

- Suzana je bila pozvana da ona uruči nagradu, međutim, zbog porodičnih obaveza nije mogla da dođe. Postala je baka - rekao je Šljivić.

On se osvrnuo i na mogućnost da se Suzana vrati na muzičku scenu, istakavši da bi joj pružio punu podršku ukoliko odluči da ponovo bude aktivnija u javnosti.

1/4 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Kurir/S.Z., Damir Dervišagić

- Čuo sam da će se Suzana pojaviti na koncertu Južnog vetra. Drago mi je. Ako ona želi da se vrati na scenu, ja sam uz nju - poručio je direktor Granda.

Šljivić je dodao i da se za sada nije razgovaralo o eventualnom angažmanu Suzane Jovanović u žiriju naredne sezone.

- Nismo razmišljali da bude član žirija u narednoj sezoni. Nije bilo vremena za takve razgovore, niti je bilo promena po tom pitanju - objasnio je on.

Iako nije bila prisutna u studiju, jasno je da Suzana Jovanović i dalje ima posebno mesto u porodici Grand produkcije, a njeno odsustvo sa finala mnogi su primetili.

Večerašnje finale najavljeno je kao nesvakidašnje i neviđeno do sada

Večeras je veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", nakon skoro 10 meseci napete borbe. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj, 19. sezoni jeste to što će biti izabrana dva pobednika. Naime, jednog će birati stručni žiri, a drugog publika.

Od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori u polufinalnoj emisiji za svoje mesto u samoj završnici, a nastupaće po prethodno dogovorenom redosledu.

U prisustvu direktora produkcije Gorana Šljivića, finalisti su izvlačili brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.

Ovo je redosled nastupa u večerašnjem velikom finalu:

1. Ivan Tolić (mentor Ceca)

2. Valentina Jović (mentor Ana Bekuta)

3. Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić)

4. Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara)

5. Adi Begić (mentor Ceca)

6. Minja Stanković (mentor Mili)

7. Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić)

8. Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić)

9. Nenad Horvat (mentor Đorđe David)

10. Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić)

11. Bojan Ilievski (mentor Đorđe David)

12. Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David)

13. Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili)

14. Mirsad Durmiši (mentor Keba)

15. Bubi Ademov (mentor Ceca)

16. Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić)

17. Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara)

18. Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta)

19. Saša Stojaković (mentor Ceca)

20. Tamara Danilović (mentor Ceca)

21. Almir Mustafić (mentor Keba)

22. Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)

Evo kako da glasate za svog favorita

Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka, a u sadržaju je potrebno napisati redni broj odabranog kandidata.

Svaki glas može biti presudan, posebno ako uzmemo u obzir nova pravila takmičenja. U zavisnosti od države iz koje ste, možete poslati poruku na sledeće brojeve:

Foto: Printscreen

Srbija: Poruka se šalje na broj 1010 (Cena: 36 RSD sa uračunatim PDV-om).

Bosna i Hercegovina: Poruka se šalje na broj 091 410 719 (Cena: 0,59 BAM sa uračunatim PDV-om).

Crna Gora: Poruka se šalje na broj 14541 (Cena: 0,52 EUR sa uračunatim PDV-om).

Hrvatska: Poruka se šalje na broj 666777 (Cena: 0,49 EUR sa uračunatim PDV-om).

Severna Makedonija: Poruka se šalje na broj 145333 (Cena: 19 MKD sa uračunatim PDV-om).