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Veliko finale 19. sezone "Zvezda Granda" večeras donosi presedan kakav publika do sada nije imala priliku da vidi. Po prvi put u istoriji najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu biće proglašena čak dva pobednika.

Foto: Boba Nikolić

Dok će jedan finalist do titule stići zahvaljujući glasovima publike, drugi će biti izabran odlukom stručnog žirija i nagrađen novoustanovljenom plaketom "Saša Popović", koja nosi ime osnivača Grand produkcije.

Nakon gotovo deset meseci takmičenja, brojnih nastupa, emocija i neizvesnosti, završnica sezone donela je potpuno novi koncept koji je iznenadio i takmičare i gledaoce.

Na samom početku finalne večeri voditelji Ana Sević i Milan Mitrović saopštili su da će ove godine biti dodeljena dva priznanja, ističući da je ideja potekla od direktora Grand produkcije Gorana Šljivića.

Tako će 19. sezona "Zvezda Granda" ostati upamćena kao prva u kojoj su krunisana dva pobednika – jedan po izboru publike, a drugi po odluci stručnog žirija.

Dva pobednika i stroga pravila za mentore

1/4 Vidi galeriju Ana Sević i Milan Mitrović pokazali kako izgleda nagrada Foto: Printscreen

Jednog pobednika tradicionalno bira publika, čiji će SMS glasovi biti presudni.

Međutim, drugog pobednika izabraće isključivo stručni žiri, i to po dobro poznatom evrovizijskom sistemu glasanja.

Kako bi takmičenje bilo maksimalno pošteno, produkcija je pooštrila pravila – mentori večeras nemaju pravo da glasaju za sopstvene kandidate.

Kako izgleda nova, prestižna nagrada "Saša Popović"?

Foto: Preent Screen

Najznačajniji novitet finalne noći svakako je dodela potpuno nove, specijalne nagrade.

U znak dubokog sećanja na osnivača "Grand" produkcije i čoveka koji je utemeljio ovaj, na našim prostorima najuspešniji muzički format, najbolji takmičar po izboru žirija dobiće prepoznatljivu statuu i posebnu plaketu sa imenom "Saša Popović".

Ostaje samo da ispratimo nastupe i vidimo ko će od 22 kandidata poneti titulu miljenika publike, a ko će ući u istoriju kao prvi dobitnik prestižne nagrade "Saša Popović"