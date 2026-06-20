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Voditeljka Ana Sević večeras je zablistala na velikom finalu "Zvezda Granda", gde je pred početak spektakla podelila prve utiske i otkrila da ove sezone ima nekoliko favorita među finalistima.

Foto: Marko Karović

Kako je istakla, konkurencija je izuzetno jaka, a kandidati su tokom cele sezone pokazali vrhunski talenat i veliki napredak, zbog čega joj nije lako da izdvoji samo jednog potencijalnog pobednika.

Ana je govorila i o izazovima koje nosi vođenje jednog od najgledanijih televizijskih formata u regionu. Priznala je da joj višesatno stajanje na sceni u visokim potpeticama predstavlja najveći napor, ali da od elegancije i glamuroznih izdanja ne odustaje ni tokom najdužih emisija.

Posebnu pažnju izazvala je njenim komentarom o povratku Sanje Kužet u novu sezonu "Zvezda Granda", koja počinje na jesen. Ipak, kada su u pitanju njen honorar, kao i spekulacije da bi jednog dana mogla da se nađe u ulozi člana žirija, Ana je ostala misteriozna i nije želela da otkriva previše detalja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Printscreen, Društvene Mreže

"Fantastični su utisci, ne čudi me što imamo toliko finalista, svi su dobri. Imam malo više favorita ove godine, jer su baš dobri, ne mogu da glasam samo za jednog. Ove godine su ženski kandidati najviše pevali Cecine pesme, i Kebine pesme su se takođe dosta pevale. Meni najteže pada stajanje na sceni. Komentarisanje takmičara jako dugo traje, ne mogu manje štikle da nosim, nema šanse, scena je scena" - rekla je Ana Sević, pa prokomentarisala povratak koleginice Sanje Kužet u Zvezdama Granda:

1/7 Vidi galeriju Ana Sević na finalu zvezde Granda Foto: Marko Karović

"Samo vi gledajte novu sezonu od septembra i sve ćete videti. Nisam sigurna da li bih prihvatila ulogu žirija, mnogo je to velika odgovornost, ne bih mogla toliko da radim sa kandidatima, imam troje dece. O honoraru ne mogu da pričam, to je poslovna tajna" - rekla je voditeljka i pevačica, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Šta je još Ana Sević rekla pogledajte u video snimku ispod:

00:29 Ana Sevic na finalu Zvezde Granda Izvor: Kurir

Oni se večeras bore za pobedu

Ono što ovu sezonu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da finale donosi čak dva pobednika. Odluku o tome ko će podići pobedničke statue doneće ravnopravno glasovi publike, ali i glasovi stručnog žirija.

1/4 Vidi galeriju Žiri Zvezde Granda Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/S.Z.

Svako od takmičara spreman je da večeras pruži svoj maksimum, a za laskavu titulu nove "Zvezde Granda" boriće se: Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin, Anita Aleksić, Adi Begić, Minja Stanković, Damjan Vračar, Milica Milovanović, Nenad Horvat, Andreja Stojanović, Bojan Ilievski, Mirjana Mitreva, Lisdian Abreu de la Rosa, Mirsad Durmiši, Bubi Ademov, Mina Mujkić, Mensur Abdijanović, Anđela Nikšić, Saša Stojaković, Tamara Danilović, Almir Mustafić i Elmedina Laličić.